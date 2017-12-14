FETÖ’nün dişçisinden ilginç savunma: Ofisim boğaz manzaralı olduğu için…

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden tutuklu yargılanan diş doktoru Ali İlker Baştan’ın yargılandığı davada avukat Selamettin Tunç ilginç bir savunma yaptı. Tunç, Baştan’ın muayenehanesinde çekilen meşhur fotoğrafın doğru olduğunu söyledi ve 'o anın' hikayesini de anlattı.

FETÖ'cü firari savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara ile basketbolcu Enes Kanter’in kliniğinde fotoğraf çektirdiği, Ali İlker Baştan ile eşi doktor Esma Kuriş Baştan hakkında FETÖ üyeliğinden açılan davanın duruşması yapıldı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Ali İlker Baştan'ın avukatı Selamettin Tunç, Baştan'ın muayenehanesinde çekilen ‘ünlü’ fotoğrafı da anlattı.

BOĞAZ MANZARALI OLDUĞU İÇİN FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞLER

Avukat Tunç, Zekeriya Öz'ün muayenehaneye Celal Kara ve Enes Kanter ile birlikte geldiğinde fotoğraf çektirdiğini söyleyerek “Zekeriya Öz muayenehane Boğaz manzaralı olduğu için yanındaki Celal Kara ve Enes Kanter ile fotoğraf çektirmiş. O tarihte bu şahıs devletin savcısıydı. Zekeriya Öz'ün kızı da müvekkilimin 20 bin hastasından biridir” dedi.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Tunç, müvekkilinin tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesini istedi. Duruşma savcısı ise tutukluluğun devamı yönünde görüş bildirdi. Tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. Davanın iddianamesinde FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’in diş doktoru olduğu belirtilen Ali İlker Baştan ile doktor eşi Esma Kuriş Baştan hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.