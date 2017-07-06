Galip Tekin hayatını kaybetti

Karikatürist Galip Tekin Arnavutköy'deki evinde ölü bulundu.

Ünlü karikatürist Galip Tekin Arnavutköy’deki evinde ölü bulundu. Tekin’in cesedinde yapılan incelemede şüpheli bir duruma rastlanmadı. Edinilen bilgiye göre bugün Tekin’in Arnavutköy’de stüdyo dairesinin bulunduğu apartman komşularından biri, Tekin’in dairesinin bulunduğu katta gürültü duyunca Tekin’in ablasına haber verdi. Daireye gelen abla Medret Tekin dairenin girişinde kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı. Boyacıköy çıkmazındaki olay yerine polis de geldi. İlk incelemede Tekin’in vücudunda şüpheli bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

GALİP TEKİN KİMDİR?

Galip Tekin, 20 Nisan 1958’de Konya’da doğdu.

Fantastik ve bilim kurgu tarzdaki eserleriyle tanınan çizgi romancı olan Galip Tekin, Gırgır dergisinde yetişti. Oğuz Aral döneminin Gırgır’ında, komik, fantastik ve absürt öyküler çizerek başladığı çizgi romanları, giderek daha çok bilim kurguya yaklaşmış ve mizahi olmaktan uzaklaşmıştı.

Bir dönem çizgi roman denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Galip Tekin, Gırgır’da Oğuz Aral döneminin bitmesinden sonra hemen hemen bütün mizah dergilerinde çalıştı. Çizerliğinin yanı sıra Taksim’in bir dönemin en popüler barı olan Kemancı’nın ortağı ve işletmecisi olan Galip Tekin, aynı zamanda üniversitelerde çizgi roman dersleri verdi.

Galip Tekin hikayelerine başlarken ilk karede kendi yer alır, hikayeyle ilgili kısa bilgiler verirdi. Bazen de baş karakter kendisi olurdu.

Usta karikatürist, kara delikler, hiçbir yerde göremeyeceğimiz makineler, zamanda yolculuklar, boyutlar arası yolculuklar ve savaşlarla maceradan maceraya atlardı.

Sevilen bazı öyküleri Alavarza, Delik, Son Neoplan, Tursuntur olarak sayılabilir. Haftalık dergilerde devamı haftaya şeklinde uzun soluklu yayınlanan bu öyküler, 2011 senesinde albümleştirilerek yayınlanmaya başlandı.

Son olarak Uykusuz dergisinde çizen Tekin’in Hikâyelerinden yola çıkılarak 2012 yılında Acayip Hikayeler adlı bir dizi yayınlanmış, 2012-2013 sezonunda yayından kaldırılmıştır. Tekin ayrıca 2016’da çizgi roman dergisi olarak çıkan “Hortlak” dergisinde de çiziyordu.