Hac kayıt yenilemesi nasıl yapılır?: 2017 HAC KAYIT İŞLEMLERİ

Dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, hac kayıt işlemleri ve hac kayıt yenileme işlemleri konusunda bazı konuları merak ediyor. İşte yeni hac kayıt ve hac kayıt yenileme müracaatı hakkında ayrıntılar...

Dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, hac kayıt işlemleri ve hac kayıt yenileme işlemleri konusunda bazı konuları merak ediyor. İşte yeni hac kayıt ve hac kayıt yenileme müracaatı hakkında ayrıntılar...

Hac ibadetini yerine getirmek için sıra bekleyen vatandaşlar hac kayıtlarını yenileme ve yeni hac kaydı oluşturma konuları hakkında arama motorlarında pek çok soruya cevap arıyor. Daha önce Hac farizesi için başvurmuş olanlar için geçerli olan, hac kayıt yenileme işlemleri, 9 Ocakta başladı. Hac kayıt yenileme otomatik olarak yapılmayacağı için kayıt yenilemek isteyenler internetten veya şahsen başvurarak yapması gerekmekte. İşte hac kayıt yenileme ayrıntıları, hac kayıt yenileme hakkında merak edilenler…

Aşağıdaki link üzerinden hac kayıt yenileme işleminizi yapabilirsiniz;

HAC KAYIT YENİLEME İŞLEMİ 2017i

ÖNCEKİ YILLARDA KAYIT YAPTIRANLAR (KAYIT YENİLEME)

1- Hac Konaklama türlerinde değişikliğe gidildiğinden dolayı 2016 yılı hac kurasına katılıp hacca gidemeyenler; 09 – 31 Ocak 2017 tarihleri arasında Hac konaklama tercihini belirleyerek ;

a- Kayıt Yenileme işlemlerini Başkanlığımız “http://hac.diyanet.gov.tr” internet adresinden elektronik ortamda,

b- Müftülüklere doğrudan form dilekçe ile müracaat ederek, kayıt yenileme işlemlerini yaptırabileceklerdir.

2- 2017 yılı için otomatik kayıt yenileme yapılmayacaktır.

3- Kayıt yeniletmeyenler 2017 kura çekimine dahil edilmeyecektir.

4- Kayıt yenileteceklerden; geçmiş yıllarda yapmış oldukları il, ilçe ve kuraya birlikte gireceği kişilerde, adres ve cep telefonu bilgilerinde değişiklik yapmak isteyenler ile müracaatlarından vaz geçenler 09- 31 Ocak 2017 tarihleri arasında Müftülüklere başvurarak gerekli değişiklikleri yapabileceklerdir.