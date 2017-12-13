Hava durumu 13 Aralık: Yağmur hafta sonu İstanbul’da!

Yurdumuzda hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yok. Ancak sabah ve gece saatlerinde oluşacak sis tüm şoförleri zorlayabilir. O yüzden yola çıkacak sürücüler dikkat etmeli. Gerekli önlemler alınmalı. Yağmur hafta sonu İstanbul'da olacak. İşte 5 günlük sıcaklık haritası ve 13 Aralık hava durumu

Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde. Trakya, Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’de sis ve pus görülecek. Sürücüler dikkat! Yağmur hafta sonu İstanbul’da olacak. Şemsiyelerinizi hazır edin. İşte 13 Aralık hava durumu tahminleri ve İstanbul’un 5 günlük sıcaklık değerleri…

Yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Marmara’nın batısının parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik beklenmiyor, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL’DA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Yağmur hafta sonu itibarı ile İstanbul’da olacak. Şemsiylerinizi hazırda tutun.