Hava durumu 24 Mart: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Bahar yavaş yavaş kendini gösteriyor ve hava sıcaklıkları yükseliyor. Hava durumu nasıl olacak sorusu, hafta sonu planı yapanlar için daha büyük önem taşıyor. Hafta sonu Türkiye’nin büyük bölümünü güneşli günler bekliyor fakat yurdun batı kesimleri pazar günü kısmen sağnak yağışlı olacak.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerimizin az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batı kesimlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklığının İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU