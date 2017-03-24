Hava durumu 24 Mart: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Havalar ısınıyor, güneşle beraber bahar yağmurları da geliyor. Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Hava sıcaklıkları yükselecek mi? Pazar günü başlayacak yağmur hangi bölgeleri etkileyecek?

Havalar ısınıyor, güneşle beraber bahar yağmurları da geliyor. Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Hava sıcaklıkları yükselecek mi? Pazar günü başlayacak yağmur hangi bölgeleri etkileyecek?

Bahar yavaş yavaş kendini gösteriyor ve hava sıcaklıkları yükseliyor. Hava durumu nasıl olacak sorusu, hafta sonu planı yapanlar için daha büyük önem taşıyor. Hafta sonu Türkiye’nin büyük bölümünü güneşli günler bekliyor fakat yurdun batı kesimleri pazar günü kısmen sağnak yağışlı olacak.

24 MART HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerimizin az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batı kesimlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklığının İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU



