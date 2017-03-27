Hava durumu 27 Mart: Yağmur yağacak mı?

İlkbahar yağmurları başladı, ülkenin bazı bölgelerinde aralıklı yağmur yağışları görülmekte. Peki bugün hava nasıl olacak? Yağmurlar ne zamana kadar sürecek? Hava sıcaklıkları yükselecek mi?

İlkbahar yağmurları başladı, ülkenin bazı bölgelerinde aralıklı yağmur yağışları görülmekte. Peki bugün hava nasıl olacak? Yağmurlar ne zamana kadar sürecek? Hava sıcaklıkları yükselecek mi?

Bugün hava nasıl olacak? Zaman zaman kışı hatırlatan yağmur ve serin hava ne zamana kadar sürecek? İşte günün hava durumu ayrıntıları ve 5 günlük haritalı hava durumu…

27 MART HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın batısının yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece Doğu Anadolu’nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Amasya, Tokat, Ordu’nun iç kesimleri ile Çorum’un kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının Marmara, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında hissedilir derecede (4 ila 8 derece)olmak üzere iç ve batı bölgelerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji şiddetli yağışlar için uyardı. Meteoroloji’nin açıklaması şu şekilde “Yağışların öğle saatlerinden sonra Amasya, Tokat, Ordu’nun iç kesimleri ile Çorum’un kuzeyinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Yerel su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım vb.) tedbirli olunması gerekmektedir.”

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU



