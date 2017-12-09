9 Aralık Hava durumu: İşte Ege ve Marmara’da hafta sonu yağacak yağmurun zamanı! Meteoroloji’den rüzgar uyarısı!

Hava sıcaklıkları tüm yurt genelinde 2-4 derece düşüyor. Hem Ege hem de Marmara Bölgesi'nin bir bölümünde sağanak yağış görülecek. Meteoroloji Marmara, Ege ve Batı Karadeniz için şiddetli rüzgar uyarısı yaptı. İşte yağış ve şiddetli rüzgardan etkilenecek illerimiz ve hem Türkiye hem İstanbul'un 5 günlük haritalı hava tahmini

Marmara ve ege’de görülecek yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkileyecek. Sıcaklıklar ortalama 3 derece azalıyor. Meteoroloji şideyli rüzgar uyarısı yaptı. Çatı uçmaları ve soba doğalgaz baca zehirlenmelerine dikkat! İşte İstanbul’un 5 günlük haritalı hava tahmini

Yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İzmir çevreleri, zamanla Ege kıyıları ve Çanakkale çevreleri ile gece saatlerinde Antalya, Edirne ve Kırklareli’nin yağmurlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege ve İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz’de kuvvetli (40-60 km/saat), akşam saatlerinden itibaren yer yer fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), akşam saatlerinden itibaren yer yer fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgar’ın oluşturabileceği olumsuz şartlara karşı çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.