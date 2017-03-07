AKP’li bakanların mitinglerini engelleyen Almanya ifade özgürlüğünü hiçe saydı. Ancak Türkiye’de de ‘Hayır’ kampanyası yürütenlerin başına gelmeyen kalmadı. İşte muhaliflere yapılan engellemeler:

‘Hayır’cılara bu zulmü Almanya mı yaptı?

AKP’li bakanların mitinglerini engelleyen Almanya ifade özgürlüğünü hiçe saydı. Ancak Türkiye’de de ‘Hayır’ kampanyası yürütenlerin başına gelmeyen kalmadı. İşte muhaliflere yapılan engellemeler:

Almanya'dan başlayıp Hollanda'ya ve oradan da Avusturya'ya sıçrayan “AKP'li bakanlara miting yasağı” tartışması, yurtiçinde ‘Hayır'cılara yönelik resmi ve gayriresmi engellemeleri de gündeme getirdi.

Türkiye genelinde birçok resmi makam ‘Hayır' kampanyalarına izin vermezken, daha önce verilmiş izinleri de iptal ettiler.

Resmi makamların dışında da ‘Hayır'cılara baskı yaşandı. Birçok yerde fiili saldırı olurken, özel işletmeler de kapılarını muhalif isimlere kapattı. İşte o engellemeler:

– CHP'li İlhan Cihaner'in İstanbul Kültür Üniversitesi'nde konuşma yapacağı panel iptal edildi.

– ‘HAYIR' diyeceğini açıklayan MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın Denizli Pamukkale'deki panelini kaymakamlık iptal etti.

– CHP Kocaeli Çayırova İlçe Başkanlığı'nın belediye salonunda yapılması planlanan panel, AKP'li başkan tarafından “ses sistemi arızalı” denilerek iptal edildi.

– KOCAELİ Darıca Demokrasi Platformu'nun düzenlediği “Hayır demezsek ne olur?” başlıklı panel, son anda yasaklandı.

– SAMSUN'da, Birleşik Haziran Hareketi'nin “Yeni Bir Başlangıç İçin Hayır” etkinliğine izin çıkmadı.

– İSTANBUL Kadıköy'de “Hayır'da birleşelim” diyenlere polis müdahale etti. Bildiri dağıtanlar gözaltına alındı.

– AYDIN Valiliği, bir sivil toplum kuruluşunun dağıtacağı bildiriyi “uygunsuz” bularak yasakladı.

– CHP Parti Meclisi Üyesi Sera Kadıgil'in, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki panelini rektörlük yasakladı.

– HAYIR Partisi'nin Yozgat mitingine izin verilmedi.

– TÜRKİYE Komünist Hareketi'nin ‘Hayır' başlıklı metni için İstanbul Avcılar İlçe Kaymakamlığı'na yapılan başvuru reddedildi.

– MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in Çanakkale'de düzenleyeceği toplantı, otel tarafından son anda iptal edildi. Akşener toplantıda ısrar edince elektrikler kesildi.

– ‘HAYIR' diyen milliyetçi sendika Kamu-Sen'e saldırı düzenlendi.

– KAMU-Sen'e bağlı Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş'a silahlı saldırı düzenlendi.

– KÜTAHYA'da ‘Hayır' kampanyası yürüten CHP'li yönetici, AKP'li yönetici tarafından darp edildi.

– SAMSUN'da ‘Hayır' çağrısı yapan TKP'li gençler saldırıya uğradı. Saldırıda bir gencin burnu kırıldı.

– İSTANBUL Maltepe'de düzenlenecek ‘Hayır' forumu için çalışma yürütenlere silahlı saldırı gerçekleşti, bir kişi yaralandı.