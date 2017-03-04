Hayvanseverlerin açlık grevi 12’nci günde durumlarının ağırlaşması üzerine sona erdi

Bartın'da üç hayvansever sokak hayvanlarına yönelik şiddete dikkat çekmek için açlık grevine başlamış, hayvanlara karşı işlenen suçların Kabahatler Kanunu yerine Ceza Kanunu'na alınması için seslerini duyurmaya çalışmıştı. Dün akşam eylemin 12'nci gününde durumları ağırlaşan hayvanseverlere, kaldırıldıkları hastanede serum tedavisi uygulanmasının ardından çorba ikram edildi.

Bartın'da üç hayvansever sokak hayvanlarına yönelik şiddete dikkat çekmek için açlık grevine başlamış, hayvanlara karşı işlenen suçların Kabahatler Kanunu yerine Ceza Kanunu'na alınması için seslerini duyurmaya çalışmıştı. Dün akşam eylemin 12'nci gününde durumları ağırlaşan hayvanseverlere, kaldırıldıkları hastanede serum tedavisi uygulanmasının ardından çorba ikram edildi.

Sokak hayvanlarına yönelik toplu katliamların artması, hayvanlara yapılan işkence ve şiddet olaylarında cezai yaptırımların çok zayıf olmasına tepki göstermek üzere, üç hayvansever 20 Şubat akşamı açlık grevine başlamıştı. Bartın'ın İnkumu tepesinde bulunan şehir çöplüğündeki bir barakada ölüm orucuna başlayan Sevim Arkan (44), Ayşe Köse (46) ve Uğurcan Saban (18) dün akşam saatlerinde sağlık durumlarının kötüye gitmesi nedeniyle yarı baygın halde Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede serum verilerek müdahale edilen hayvanseverler, eylemin 12’nci gününde açlık grevini sonlandırmış oldu. Hayvanseverleri hastanede ziyaret eden AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, konuyla ilgili gerekenlerin yapılacağını söyleyerek Arkan, Köse ve Saban’ı TBMM’ye davet etti.

Bir tekstil firmasında pazarlama elemanı olarak çalışan Sevim Arkan, ev hanımı Ayşe Kök ve lise öğrencisi Uğurcan Saban, Bartın’daki 8 belediyenin çöplerini döktüğü İnkum Tepesi'ndeki çöplükte yaşayan 250'ye yakın sokak köpeği için bölgede barınak yapmış, etrafını tel örgü ile çevirdikleri alanda hasta ve bakımsız köpekleri tedavi edip bakımlarını üstlenmişti. Bakıma muhtaç olan çok sayıda köpeğe kendi imkanlarıyla daha fazla yetemediklerini dile getiren hayvanseverler, devletten destek beklediklerini açıklamış ancak yardım çağrıları sonuçsuz kalmıştı.

Hayvanlara şiddet uygulayanlara ceza verilmesini isteyen hayvanseverler, “Belediyeler lütfen görevlerini yapıp hayvanları kısırlaştırsınlar. Biz bu hayvanlarla iç içe yaşıyoruz. Her yerde şiddet olaylarıyla karşılaşıyoruz. Hayvana tacavüzden 250 lira cezayla elini kolunu sallayarak kurtuluyorlar. Bugün hayvanlara bunu yapan yarında çocuklara ve insanlara istismar yapar. Hayvana karşı yapılan şiddete ağır cezalar verilmeli. Biz kimseyi hedef almıyoruz. Bizim hedefimiz devletin çıkarmış olduğu 5199 sayılı yasanın uygulanması. Kısırlaştırmaların gerektiği gibi yapılmasını, köpek dövüştürenlere gerekli cezaların verilmesini ve hayvanlara karşı işlenen suçların kabahatler kanunu yerine TCK'ya alınmasını istiyoruz.” açıklamasını yapmış ve eylemin 6’ncı gününde yetkililerden herhangi bir karşılık alamayınca kendi mezarlarını kazmıştı.

12 gün boyunca şekerli su, çay ve kahve dışında bir şey yemeyen hayvanseverler dün akşam yapılan acil müdahalenin ardından geceyi hastanede geçirdi. Eylemcileri hastanede ziyaret eden AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, “Hayvanları korumak bir insanlık vazifesidir. Çünkü onlar da bir can taşıyor. Dolayısıyla onlara eziyet eden, onlara kötü muamelede bulunanların cezalandırılması gerekir. Bu konuda sizin mevzuat konusunda hasiyetiniz var. Sizlere yardımcı olacağız. Siz burada iyileşin, sonra Ankara’ya bekliyoruz. Her zaman yanınızda olacağız” diyerek 3 hayvanseveri TBMM’ye davet etti.