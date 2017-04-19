HDP milletvekili Burcu Çelik tutuklandı!

HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan tutuklandı. HDP'nin eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da dahil olmak üzere tutuklu vekil sayısı 14'e çıktı.

7 Haziran 2015 seçimlerinin ardından Belediye Meydanı’nda düzenlenen mitingde korucular yönelik kullandığı ‘Bu memleketten defolup gideceksiniz. Bize uzattığınız o keleşi size çevirmesini çok iyi biliriz’ sözlerinden dolayı açılan davaya katılmadığı için hakkında ‘zorla getirilme' kararı çıkartılan HDP Milletvekili Burcu Çelik Özkan, bugün polis tarafından yapılan yol uygulamasında gözaltına alındı. Sağlık raporunun ardından adli makamlara çıkartılan Burcu Çelik Özkan, ‘Terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak’ suçlamasıyla tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

Çelik, tutuklandığını sosyal medya hesabından duyurdu ve ”Tutuklandım… Tüm dostlara selamlar…” diye yazdı.