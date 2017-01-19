HDP’den Meclis’teki kavga ile ilgili açıklama!

HDP milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Meral Danış Beştaş ve Feleknas Uca TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Filiz Kerestecioğlu, Aylin Nazlıaka'nın kendisi kürsüye kelepçeleyerek demokratik hakkını kullandığını belirterek, yaşanan kavgada AKP Gökçen Enç'in Meclis Başkanvekili Pervin Buldan'ın göğsüne tekme attığını ileri sürdü.

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Kerestecioğlu şöyle konuştu:

“Bu asla kabul etmeyeceğimiz hiçbir şekilde ufak bir özürle geçiştirilemeyecek olan bir olaydır. Bir kadından bunun gelmesi çok daha vahim bir şeydir. Ne olursa olsun orada şiddete uğrayan kişi hangi partiden olursa olsun Meclis Başkanvekili Pervin Buldan değil Ayşeur Bahçekapılı olabilirdi. Burada şiddete karşı tepkimizi göstermek için kadınlarla dayanışırız. Pervin Buldan'ın tansiyonu yüksek seyrediyor. Hastaneye kaldırıldı. Burcu Çelik de yüzüne tırmık aldı ve darp edildi o da. Şafak Pavey'in yere düşmesi kendisi sakat olan bir vekilimizdir ve bu asla kabul edilemez bir şeydir. O yerden kaldırılmaya çalışılırken o anda bütün darp ve müdahaleler başladı. Melike Basmacı'nın kolu incinmiş. Meclisin uzun süredir geldiği nokta budur. Daha öncesinde erkek vekiller tarafından yaşatılan ve sürekli söylemlerle dayatılan şiddet, bir kadın vekil tarafından yaşatılmıştır. Meclis BAşkanvekilimize yönelik bu davranışlar bu denli onun tramva yaşamasına neden olabilecek bir şiddet asla kabul ettiğimiz bir şey değildir. Bu Meclis'te şiddet yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Bu tavrı böyle sükûnetle geçiştirmelerine ve özürle geçiştirmelerine izin vermeyeceğiz. Ayrıca ‘Bunlara vurdum elim kirlendi' diyebilen bir kadın vekille karşı karşıyayız. Köpek giremez dövizinden sonra şimdi de kadın giremez dövizini açacak.”

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ADALET İSTİYORUZA YANIT

Bu arada Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, CHP'li milletvekillerinin ‘adalet' diyerek masaya vurmasına karşın cep telefonundaki fotoğrafları göstererek “Adalet orada da, burada” dedi.