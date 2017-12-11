HDP’li Abdullah Zeydan duruşma için Edirne’den Elazığ’a getirildi

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Diyarbakır'da görülecek duruşmasına katılmak için Edirne'den Elazığ'a getirildi. Elazığ T Tipi Cezaevi'ne konulan HDP'li Zeydan, 13 Aralık'ta Diyarbakır'da görülecek olan duruşmaya katılacak.

HDP’nin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile birlikte Edirne F Tipi Cezaevi’nde bulunan HDP Hakkari Milletvekili Diyarbakır’da görülecek duruşması için uçakla Elazığ’a getirildi.

Elazığ T Tipi Cezaevi’ne konulan Zeydan’ın 13 Aralık’ta Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne götürüleceği öğrenildi.

HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinde “terör örgütü propagandası ve üyeliği, suç ve suçluyu övme, toplantı ve yürüyüş kanuna muhalefet” suçlamasıyla tutuklanmış, daha sonra açılan davası güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır’a alınmıştı.

Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Zeydan’a mahkeme, toplam 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vermiş, avukatlarının yaptığı temyiz talebini değerlendiren Antep Bölge Adliye Mahkemesi, savunma hakkı kısıtlandığı gerekçesiyle yerel mahkemenin verdiği kararı bozmuştu.

DHA