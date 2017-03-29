Isparta’da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre Isparta’nın Gelendost ilçesinde saat 21:10’da 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgiye göre, saat 21.10’da merkez üssü Eğirler köyünde yerin 5 km derinliğinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, 21.10'da merkez üssü Isparta'nın Gelendost İlçesi'ne bağlı Madenli Köyü yakınları Richter Ölçeği'ne göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen deprem ilçe merkezi ve köylerde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı

Deprem Yalvaç ilçe merkezi başta olmak üzere çevre ilçe ve köylerde de hissedildi.Herhangi bir can kaybı yaralanma ve hasarın meydana gelmediği belirtildi.

Eğirler Köyü Muhtarı Ömer al Yılmaz, “251 hane 360 nüfuslu köyümüzde azalarla toplantı halindeyken depremi hissettik. Sarsıntı çok kısa sürdü. Şu anda bir hasar bilgisi yok. Ancak her ihtimale karşı köyün gençlerin görevlendirdim. Tespit çalışması yapıyorlar. Şu anda deprem nedeniyle evinini dışında bekleyen kimse yok ” dedi.

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