İstanbul’da Çin uyruklu işadamını fidye için kaçırdılar

Tugay SADAY / SÖZCÜ

İstanbul’da emlakçılık yapan 33 yaşındaki Uygur asıllı Çinli iş adamı S.A. 7 Aralık Günü akşam namazını kıldıktan sonra saat 18.00 sularında Zeyintburnu’na bir arkadaşını ziyarete gitti.

Kendilerine Polis Süsü Verdiler

Çinli iş adamı arkadaşını beklediği esnada kendilerini polis olarak tanıtan silahlı ve kar maskeli 4 şüpheli tarafından başına çuval geçirip siyah bir araca bindirilerek götürüldü. Olayı gören vatandaşların polis ekiplerine haber vermesi üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çinli iş adamının kaçırıldığı aracın plakasını araştıran polis ekipleri plakanın sahte olduğunu tespit etti.

Arkadaşından 2 milyon lira istediler

Bu sırada buluşacağı yerde arkadaşını göremeyen Sawuti Aısa bir süre sonra aradı. Arkadaşı S.A.’nı telefonunu açan yabancı bir kişi polis olduklarını, arkadaşının sorguya alındığını ve tekrar arayacaklarını söyleyerek telefonu kapadı. Bir süre sonra Sawuti Aısa’yı arayan şüpheliler arkadaşının bir suça bulaştığını ve 2 milyon getireceği taktirde arkadaşını bırakacaklarını belirtti.

Sahte plaka kullandılar

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli aracın gerçek plakasını tespit ederek çalışmalarını derinleştirdi. Aracın kiralandığı galeriye giden ekipleri şüphelileri kimliğini tespit etti.

Kaçarken Yakalandılar

Kimliklerini tespit edildiğini öğrenen şüpheliler kaçırarak darp ettikleri Çinli iş adamını 8 Aralık Günü Kozlu Mezarlığı’nda bıraktı. Şüpheliler daha sonra aracı kiraladıkları galeriyi arayarak aracı bırakacaklarını belirtti. Bu esnada polis ekipleri ise galerinin etrafında emniyet alarak şüphelileri bekledi. Galeriye yakın bir yerde kiraladıkları aracı bırakan şüpheliler başka bir araçla kaçacağı sırada polis ekipleri tarafından yakalandı.

Soluğu Doğum Yapan Eşinin Yanında Aldı

Yaklaşık 15 saat boyunca darp edilen ve rehin tutulan ve sonra Kozlu Mezarlığı’na S.A. ise emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan S.A. kendisini almaya gelen arkadaşıyla birlikte soluğu doğum yapan eşinin yanında aldı. Gözaltına alınan Alımu T. (28), Aısıtıjıang A. (25), Abudıkadıer A. (35), Abudıreheman A. (32) isimli 4 şüpheli İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorguya alındı. Sorguya alınan şüphelilerin kaçırdıkları iş adam S.A. için ‘Ajan olduğunu düşündük. Sorgulamak istedik.’ dedikleri öğrenildi. S.A.’nın ise verdiği ifadede, ‘Beni takip ediyorlardı. Çok zengin olduğumu düşündükleri için kaçırıp fidye istediler’ dediği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.