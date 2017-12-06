İstanbul’da ilk kar göründü! Soğuk hava dalgası ne zaman bitecek? | 6 Aralık Meteoroloji’den hava durumu tahminleri

Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren hızla düştü ve Türkiye'nin tamamı hissedilir derecede soğudu. Soğuk hava dalgası birçok ilimize kar da getirdi, İstanbul yılın ilk kar yağışını aldı. Meteoroloji'nin tahminlerine göre soğuk hava dalgasının son birkaç günü...

Soğuk hava dalgası geldi tüm Türkiye aniden soğudu. İstanbul’a beklenen kar dün gece saatlerinde kendini kısa süreliğine gösterdi ancak hayatı olumsuz etkileyecek yoğunluğa ulaşamadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tamhinlere göre yarından itibaren hava sıcaklıkları batıdan başlayarak ısınacak.

SOĞUK HAVA DALGASI GİDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Bolu, Muş, Bitlis, Şırnak, Van’ın güneyi, Hakkari, Bingöl, Diyarbakır ve Batman’ın kuzey kesimleri ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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İSKİ UYARDI: ‘DONABİLİR…'

İşte o uyarı;

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların hissedilir derecede (8-16 derece) azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının 0°C’nin altına düşmesi ile su sayaç ve tesisatları, donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilmektedir

Sayaçların donmaya karşı korunması abonelerin yükümlülüğündedir. Kar soğuğuna hazırlanarak, su tesisatı ve sayaçlarda donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir:

Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı, izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır.

Abonelerimiz, alınan önlemlere rağmen, yaşanan sorunların çözümü için Alo 185 Çağrı Merkezimizi arayabilirler.

İstanbullulara önemle duyurulur.