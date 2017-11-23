İstanbul’da IŞİD operasyonu

İstanbul TEM Polisi'nce terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 16'sı "yabancı terör Savaşçısı" 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, IŞİD’e yönelik önemli bir operasyon düzenledi. Gece yarısı başlatılan operasyona çok sayıda polis katıldı. TEM Operasyon Timi ve Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekiplerinin yer aldığı baskınlarda, Bağcılar, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Pendik ve Ümraniye’de 9 adrese girildi. IŞİD üyesi olduğu belirlenen 4 şüpheli ve evlerdeki yabancı uyruklu 16 kişi gözaltına alındı. Yakalanan 4 IŞİD üyesi Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Evlerde gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelilerin, savaş bölgelerine gönderilmek için bekletildiği öne sürüldü. Yabancı Terör Savaşçısı (YTS) olarak adlandırılan şüphelilerin sınırdışı edilmek üzere Göç İdaresi’ne teslim edileceği öğrenildi.