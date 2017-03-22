İstanbul’da taciz dehşeti! Genç kız yaşadıklarını anlattı

İstanbul Esenyurt'ta kendisini zorla öpmeye kalkan adamın dilini ısırarak koparan genç kız “Eminim artık tanımadığı hiçbir kızı öpmeye kalkamayacak” dedi. Dehşet dolu anları ve sonrasında yaşadıklarını anlatan talihsiz kız, hemcinslerine “Tacizci ne kadar güçlüyse sen de o kadar güçlü ol. Tepkini ortaya koyacaksın. Erkekler taciz etmemeyi öğrenecek.” diye de mesaj verdi.

İstanbul Esenyurt'ta kendisini zorla öpmeye kalkan adamın dilini ısırarak koparan genç kız “Eminim artık tanımadığı hiçbir kızı öpmeye kalkamayacak” dedi. Dehşet dolu anları ve sonrasında yaşadıklarını anlatan talihsiz kız, hemcinslerine “Tacizci ne kadar güçlüyse sen de o kadar güçlü ol. Tepkini ortaya koyacaksın. Erkekler taciz etmemeyi öğrenecek.” diye de mesaj verdi.

Hürriyet’ten Burcu Purtul’un haberine göre; İstanbul Esenyurt'ta 14 Mart 2016 günü evine gitmek için Cumhuriyet Meydanı'ndaki geçidi kullanan Ebru O. (28), merdivenden çıktığı sırada arkadan gelen Mert O. (19) isimli genç tarafından yüzü kapatılarak taciz edildi. Ebru E. kendisini zorla öpmeye kalkan gencin dilini ısırarak kopardı.

ARKASINDAN YAKLAŞIP GÖZLERİNİ KAPATTI!

Olaydan sonra gittiği hastanede yakalanan Akşam Lisesi öğrencisi Mert O, savcıya verdiği ifadede Ebru O.'yu kız arkadaşı zannederek sürpriz yapmak istediğini ve arkasından yaklaşıp elleriyle gözlerini kapattığını sonra da sevgilisi zannettiği kişiyi öptüğünü, dilini ağzına soktuğunda ise karşısındaki kişi tarafından dilinin ısırılarak koparıldığını söyledi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede Mert O.'nun cinsel davranışlarla Ebru O.'nun vücut dokunulmazlığını ihlal ettiğini belirterek ‘cinsel saldırı' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

‘KENDİMİ KORUMA İÇGÜDÜSÜYLE YAPTIM…'

Peyzaj teknikeri Ebru O. yaşadıklarını şöyle anlattı: “Bir yıl önce diş doktorundan eve dönüyordum. Esenyurt'ta Cumhuriyet Meydanı'ndaki durakta indim. Saat 22.15'ti, ortalıkta kimse yoktu. Tam merdivenlere yöneldim, arkamdan biri gözlerimi kapattı. Öpmeye çalıştı. Çenem uyuşuk olduğu için nasıl ısırdığımı bilmiyorum. Refleksti sanırım. Kendimi koruma içgüdüsüyle yapılmış bir hareketti. Dili ağzımda kaldı tükürdüm. Galiba dilinin koptuğunu o an fark etmedi, çünkü tacize devam etti. Üstüm başım kan içinde kalmıştı. Ben yere çömeldim. Sonra acısını fark etti herhalde, birkaç saniye öylece durduktan sonra kaçıp gitti.”

‘MİDEM BULANDI AYLARCA YEMEK YİYEMEDİM'

“Aylarca yemek yiyemedim. Sürekli midem bulandı. Hep o an aklıma geliyordu. Ne kadar kuvvetli ısırdığımı bilemem. Zaten ağzımın içi hissizdi o an. Olaydan sonra biber gazıyla gezmeye başladım. Otobüsteyken çantamda, inince elimde duruyor. Onun için belki çok basit bir şeydi ama benim psikolojim darmadağın oldu. Geceleri uyuyamadım. Korkarak gidiyordum eve. Bana bunu yaşatmaya hakkı yoktu. Daha yeni yeni kendime gelebildim. Eminim bundan sonra artık tanımadığı hiçbir kızı öpmeye kalkmaz.”