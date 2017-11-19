İşte ilk 11’ler! Fenerbahçe Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB Sivas maçı ne zaman?

Fenerbahçe Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig 12. hafta maçında FEnerbahçe evinde Sivasspor karşısında galip gelmek istiyor. Ezeli rakiplarinin puan kaybettiği haftayı avantajlı kapamak isteyen sarı-lacivertliler bu akşam zorlu maça çıkıyor. Peki Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig 12. hafta maçlarından öne çıkan mücadele Fenerbahçe Sivasspor maçına saatler kaldı. Mücadelenin saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak edenler cevabı Google üzerinden araştırıyor. Aykut Kocaman ile yola devam eden Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor önünde yara sarmak istiyor. Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kayıpları, iştah kabarttı. Merak ettiğininiz Fenerbahçe Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtları ve muhtemel 11’ler haberimizde. İşte Fenerbahçe Sivasspor maçı hakkında tüm detaylar…

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, sezonun en önemli sınavlarından birine Demir Grup Sivasspor önünde çıkıyor. Osmanlı beraberliği sonrası teknik patron Aykut Kocaman’ın istifanın eşiğine gelmesiyle krize giren, ikna edilmesiyle yeni bir sayfa açan sarı-lacivertliler, mutlak kazanmak zorunda. Son 5 maçının 4’ünde galip gelen ve bu süreçte yenilmeyen Yiğidolar ise Kanarya’nın durumunu değerlendirmek amacında…

Ülker Stadı'nda saat 19:30'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Fenerbahçe Sivasspor maçı Bein Sports 1 ekranından naklen yayınlanacak.

Ev sahibinde Alper ve Neto cezalı, Valbuena, İsla ve Van Persie sakat. İyileşen Skrtel ve Janssen ise ilk 11’e girecek. Kanarya’da, Hasan Ali, Janssen ve Neustadter sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Giuliano, Aatıf, Janssen

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Rochet, Auremir, Bjarsmyr, Dyakov, Ziya, Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka, Bifouma, Emre, Kone

FENERBAHÇE’DE BU SEZON BİR İLK

Fenerbahçeli futbolcular Valbuena ve Isla, Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak olan Sivasspor maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Deneyimli oyuncular sarı-lacivertli forma ile ilk kez forma giymeyecek.

Fenerbahçe, ilk kez iki yıldızından yoksun sahaya çıkacak. Sarı-lacivertlilerin sezon başında Marsilya’dan transfer ettiği Mathieu Valbuena ve Cagliari’den kadrosuna kattığı Mauricio Isla Süper Lig’in 12. haftasında oynanacak olan Sivasspor maçında sakatlıkları nedeniyle ilk kez forma giyemeyecek. Geride kalan 11 haftada ilk 11 de başlayan yıldız futbolcular, 11 haftada oynanan müsabakalarda Valbuena 3 gol ve 4 asistlik performans gösterirken, Mauricio Isla ise 2 asistle oynamıştı.

Ligin 11. haftasında oynanan Osmanlıspor maçının 10. dakikasında sakatlanıp oyunu terk eden Valbuena'dan sonra maçın 37. dakikasında Isla sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

SİVASSPOR T.D.: ‘KENDİ FUTBOLUMUZU OYNARSAK…’

Demir Grup Sivasspor ise 2 gün önceden İstanbul’a gelerek maça tam konsantre oldu. Teknik Direktör Samet Aybaba 5. sıradaki yerlerini korumak istediklerini belirterek; şu açıklamalarda bulundu:

“Her biri kıymetli çok değerli oyuncuları var. Sakatları ve cezalıları var ama bunun dışında da yetenekli oyunculara sahipler. Biraz skorlara bağlı sorunlu gözüküyorlarsa da ben bu maçta daha fazla direnç göstereceklerini düşünüyorum. Biz de oyuncularımızı bu yönde motive ettik. 4-5 haftadır iyi gidiyoruz. Futbolcularımız hem iştahlılar hem de istiyorlar. İsteyince de ortaya böyle başarılı sonuçlar çıkıyor. Rakibimizle ciddi bir maç oynayacağız. Sahaya kendi futbolumu yansıtırsak buradan puan alıp döneriz diye düşünüyorum.”

Fenerbahçemizin Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11’i! #FBSK pic.twitter.com/k2c6E9js8c — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 19 Kasım 2017

MEHMET TOPAL KARARI

Haftalardır teknik direktör Aykut Kocaman ile arasında sorun varmış gibi yansıtılan, hatta kadro dışı bırakılacağı yönünde haberler yapılan tecrübel futbolcu Mehmet Topal, Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'de sahada yer alacak.

DHA'nın haberine göre; hafta boyunca antrenmanlarda çok iyi çalıştığı belirtilen ve hırsı ile dikkat çeken Mehmet Topal, hocası Aykut Kocaman tarafından yeniden ilk 11'e alındı.