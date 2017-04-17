İşte tüm yönleriyle ‘mühürsüz oy’ tartışması!

YSK dün sandıklar kapandıktan sonra "mühürsüz pusula ve zarflar da geçerli" dedi ortalık karıştı. Sayım sonucunda evet ve hayır oyları arasındaki 1 milyon 379 binlik fark, CHP'nin "2 buçuk milyon oy şaibeli" tartışmasını daha da alevlendirdi. Peki gerçekten YSK kanunsuz bir şekilde mi karar verdi? Referandumun yenilenmesi söz konusu olabilir mi? YSK'nın atıfta bulunduğu 98. madde ne diyor?

Dün sonuçlanan tarihi yeni anayasa referandumunda, oy verme işlemi başlamadan evvel sandık başkanları tarafından mühürlenmesi gereken zarfların ve pusulaların mühürsüz şekilde kullanıldığının ortaya çıkması şaibe iddialarını ortaya çıkardı. Yüksek Seçim Kurulu da sandıklar kapandıktan sonra aldığı kararında “mühürsüz pusulalar ve zarflar da geçerlidir” dedi. Bunun üzerine referandumun meşruiyetinin sorgulanmasına kadar varan tartışmaların da fitili ateşlenmiş oldu. Peki YSK’nın ilgili maddesi ne diyor? YSK cephesinin iddia ettiği gibi ilgili madde işletilebilir mi yoksa hukukçular başta olmak üzere birçok kesimin savunduğu gibi oylar yeniden mi sayılmalı? İşte yanıtı;

KARAR NEDEN ALINDI?

YSK Başkanı Sadi Güven, yoğun şikayetler ve AKP temsilcisinin müracaatı üzerine “mühürsüz oyları kabul etme” kararı aldıklarını belirtti. Güven, “Oylamanın başlamasından sonra bir kısım YSK kurullarında tercih mührü yerine ‘Evet’ mührü dağıtıldı ve oy kullandırıldı. Bazı sandıklarda oy pusulasının arka yüzü yerine ön yüzüne, bazılarında arka yüzüne basması üzerine önünde çıkması nedeniyle, kanunda yer alan mühürlerden biri yerine diğerinin kullanılmış olması seçmenin iradesini etkileyecek nitelikte görmeyerek geçerli saymıştır” dedi. “Sandık kurulları seçim başlamadan önce teslim aldığı oy pusulası ve zarflarını seçim sabahı sayıp tutanağa bağlamakta, seçimden sonra sayıma geçilmeden önce sağlamayı yapmaktadır” diye konuşan Güven, 7 kişilik sandık kurullarının en az 5 tanesinin siyasi parti temsilcilerinden oluştuğunu hatırlattı. Güven, “Onların tuttuğu ıslak imzalı tutanaklar YSK’ya geldiği anda partilerle paylaşılmaktadır ve bu akşam da paylaşılmıştır”

yorumunda bulundu.

CHP’Lİ TEZCAN:REFERANDUM YENİLENMELİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan ise anayasa değişikliği referandumuna ilişkin CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Ankara'nın Sincan İlçesi'ndeki Kazım Karabekir İlkokulu'nda, 2227 numaralı sandıkta görevli bir avukat müşahidin çektiği görüntüleri izleten Tezcan, sandık kurulu üyesinin oy kullanılan sandıktan çıkan mühürsüz oyları usule aykırı olarak mühürlediğini savundu. Görüntünün sosyal medyada üretilen bir video olmadığını vurgulayan CHP'li Tezcan, söz konusu görüntüyle ilgili yasal işlem başlattıklarını da açıkladı. Tezcan “YSK sahte oyları geçerli hale getirecek bir düzenlemenin yolunu açtı. Yeni anayasa meşru değildir. Milleti hukuk ekseninde rahatlatacak tek bir karar vardır. Aslolan bu referandumun iptal edilmesidir” çağrısında bulundu.

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CHP’Lİ CANKURTARAN: YSK’NIN KARARI GEÇERLİ DEĞİLDİR

CHP diğer bin Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran da YSK’nın kararına tepki gösterdi. Cankurtaran “YSK'nın bu kararına gerekçe olarak gösterdiği ve ‘Daha önce de benzer kararlar var' şeklindeki açıklaması son derece yanlış bir açıklamadır. Çünkü 2010 yılında kanun koyucunun bu konudaki yasal düzenlemesinden sonra YSK'nın benzer kararı oldu mu önce bunu bir açıklamalılar. Bahsettikleri kararlar, 2010'daki yasal düzenlemeden önce verilmiş kararlar mıdır? Bu konuda tatmin edici bir açıklama yapmamalılar. Aksi halde 2010'daki yasal düzenlemeden sonra benzer karar yok ise YSK'nın bu kararı kanun koyucunun iradesine aykırı işlem yaptığı için geçerli değildir” dedi.

PEKİ HUKUKÇULAR NE DİYOR?

YSK'nın ‘dışardan geldiği kanıtlanmadıkça tüm pusulular kabul edilecek' kararına bir eleştiri de uluslararası alanda tanınan hukukçu Ece Güner Toprak'tan geldi. FOX TV canlı yayınında konuşan Toprak, “15 Şubat 2017, madde 44-D. YSK diyor ki mührü bulunmayan zarflar geçersizdir. Bakın bu akşam ne diyor, dışarıdan geldiği kanıtlanmadıkça geçerli sayılacaktır. Bu mümkün değil, bu hukuken hiçbir şart koymamış kanun. ‘Dışarıdan geldiği kanıtlanmadıkça'… Kim kanıtlayabilir ki bunu?

İmkansız bir şart koyuyor” dedi. YSK’nın kararını gözden geçirmesi gerektiğini savunan Güner “Bunun hiçbir şartı yok. Bir hukukçu olarak bunu söylemek zorundayım; çünkü hukuk bunu söylüyor. YSK kararına karşı iç hukuk yolları da kapalı. YSK en saygın yargı organlarından biridir, bu karar yakışmıyor. Seçim günü böyle bir değişikliğe gidilemez” dedi.

‘ÖRNEKLER 2010 ÖNCESİNDEN, YASA DEĞİŞTİ'

YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklamasında yer alan ‘mühürsüz zarf uygulamasının bir ilk olmadığı ve benzer uygulamaların önceki yıllarda da yapıldığı' ifadelerini değerlendiren Toprak, ‘Bir hukukçu olarak beni ikna etmedi' dedi. Toprak şöyle devam etti: “YSK Başkanı'nın verdiği örnekler 2010 öncesinden anladığım kadarıyla. 2010'da yasa değişti ve buna göre 98. madde şöyle diyor: ‘Mührü bulunmayan zarflar geçersiz sayılır.' Bu referandum özelinde YSK'nın aldığı 103 no'lu karar da ‘Mührü bulunmayan zarflar geçersiz' diyor. Kendisi maç başlamadan önce diyor ki maç bu kurallarla oynanacak. Bugün, maç başladıktan sonra kuralları değiştiriyor ve hukuken bir açıklama getirmiyor.

‘Kanunda bu var' demiyor. YSK bunu düşünmeli ve bütün soru işaretlerini gidermeli.”

ERSAN ŞEN: YSK İZAH ETMELİ

Prof. Dr. Ersan Şen de tartışmalara katıydı. Deutsche Welle’ye konuşan Şen “Oy güvenliği için sandık kurulunun mührünün olmadığı zarf ya da oy pusulası kullanılamaz, kullanılmışsa da geçersiz sayılır. Eğer mühür yoksa bu bir eksikliktir ve onların geçerli sayılmaması gerekir. Siz seçimde referandumda kullandığınız oy pusulasında, zarfta sandık kurulunun o mührünü bulmak ve görmek zorundasınız. Bu oy güvenliği için aranıyor. Bunu kanun emrediyor. Canınızın istediği bir zarfı oraya atamazsınız. Bu hükümler net hükümler, bunlara uyulması lazım. Yüksek Seçim Kurulu bunun dışında bir kural benimsemişse veya benimseyecekse bunu da hukuki dayanaklarıyla açıklaması lazım” görüşünü savundu.

TRT 2010’DAN ÖNCEMİ SEÇİMLERDEN ÖRNEK VERDİ

Hükümet cephesi de TRT vasıtasıyla YSK kararının benzerinin ‘eskinden de’ verildiğini savundu. TRT’nin haberinde; YSK’nın anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasındaki mühürsüz oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına yönelik kararının daha önceki seçimlerde de verildiği işlendi. Ancak verilen örneklerde 2010 yılından önceki seçimler (1984, 1990 ve 2004) gösterildi.

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Sözcü ise YSK’nın dün son saniyede verdiği “mühürsüz oylar geçerlidir” kararının 2010 yılından sonra uygulanmadığını ortaya koydu.Devletin ajansı AA’nın da o dönem haberleştirdiği olayda; 2014’teki yerel seçimlerde, Bitlis’in Güroymak ilçesindeki bir sandıkta ‘sadece bir mühürsüz zarfla’ oy verildiği tespit edilince AKP’nin itiraz edip, ilçedeki seçimi iptal ettirdiği ortaya çıktı.