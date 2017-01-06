İzmir’de hain saldırıyı polis memuru Fetki Sekin önledi

Bombalı araçla İzmir adliye otoparkına girmek isteyen teröristler, trafik polisi Fethi Sekin tarafından engellenince aracı patlattı. Arkalarından gittiği teröristlerle mermisi bitene kadar çatışan ve şehit olan trafik polisi Sekin, roketatar ve el bombalı katliam planını önledi. Saldırıda Adliyede katip olarak çalışan Musa Can da yaşamını yitirdi. 9 kişinin yaralandığı olayda 2 terörist ölü ele geçirildi.

Bombalı araçla İzmir adliye otoparkına girmek isteyen teröristler, trafik polisi Fethi Sekin tarafından engellenince aracı patlattı. Arkalarından gittiği teröristlerle mermisi bitene kadar çatışan ve şehit olan trafik polisi Sekin, roketatar ve el bombalı katliam planını önledi. Saldırıda Adliyede katip olarak çalışan Musa Can da yaşamını yitirdi. 9 kişinin yaralandığı olayda 2 terörist ölü ele geçirildi.

İzmir Bayraklı’da bulunan adliyenin hakim ve savcıların kullandığı kapısı yakınlarında dün saat 16:10’da saldırı düzenlendi. İslam Kerimov Caddesi'nden İzmir Adliyesi önüne bomba yüklü araçla gelen teröristler, ‘C' kapısı ile hâkim ve savcı araçlarına ayrılan otoparka girmek istedi.

Motosikletli trafik ekibi ‘Şahinler Timi'nde görevli trafik polisi Fethi Sekin'in (44) izin vermemesi üzerine araçtan inip koşarak uzaklaşan teröristlerden birisi, elindeki düzenekle LPG'li olduğu belirtilen araçtaki bombayı infilak ettirdi. İzmir'in büyük bölümünde duyulan patlamada, parçalanan araçla çevresindeki araçlar yanmaya başladı. Adliyede büyük panik çıktı.

ŞEHİT OLDU SALDIRIYI ÖNLEDİ

Fethi Sekin, kaçan teröristlerin arkasından koştu. Park etmiş jandarma aracının arkasına gizlenerek ateş eden teröristlerle mermisi bitene kadar çatıştı. Sekin, teröristlerden birini öldürdü, mermisi bitince yolun karşısına koşarken diğer teröristin silahından çıkan kurşunla vurularak şehit düştü.

Diğer terörist daha sonra adliyenin yanındaki inşaata kaçtı. Adliye bölgesinde görevli diğer polislerle bu terörist arasındaki çatışma bir süre devam etti. İkinci terörist de olay yerinde öldürüldü. İzmir Adliyesi'nde görevli mübaşir Musa Can’ın adliyede 3'üncü kattan silah seslerini duyup camdan baktığı sırada başına isabet eden mermiyle yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

GÖRGÜ TANIĞINDAN ÇARPICI SÖZLER

Bir görgü tanığı “Biz arabayla köşeyi dönüyorduk. Arkamızdaki araba patladı. Biz aracın içinden dışarı attık kendimizi. Kapıdan inince patlama gerçekleşti. Bizim emniyet güçlerimiz canlı bombaya ateş etti” dedi.

Olayda yaralanan avukat ve adliye personeli Bülent Karagöz, Funda Işık, Cansu Güler, Gökhan Mertol ve Feride Karamıkoğlu ile polis memuru Oğuzhan Batuhan Atik, vatandaşlardan Nadire Ayçiçek, Sibel Avcı, Ersoy Kaya'nın hastanelerde tedavisi sürüyor. Olayla ilgili olduğu değerlendirilen ve kaçtığı düşünülen 1 teröristin aranmasına devam edildiği açıklandı.