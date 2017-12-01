Kıbrıs’ı karıştıran ‘Dallas’ gibi aşk skandalı

Çapkınlıklarıyla tanınan KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün boşanma davası sürerken Paris’te bir sevgilisi olduğu öne sürüldüBu ismin manken ve oyuncu olan İnci Pars olduğu iddia ediliyor.

Sık sık çapkınlıklarıyla gündeme gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ün, 3 yıl önce evlendiği eşi Dilek Özgürgün ile olan boşanma davası sürerken, Paris'te de bir sevgilisi ortaya çıktı. 52 yaşındaki Başbakan Özgürgün'ün Türk dizilerinde de rol alan manken İnci Pars (37) ile aşk yaşadığı ve sevgilisinin 5 aylık hamile olduğu iddia edildi. 17 yaşına kadar KKTC'de yaşayan İnci Pars, “Hayat Bilgisi'' adlı popüler dizide Kıbrıslı öğrenci ‘Rahmeli' karakterini, canlandırmıştı. İnci Pars, Yeşilçam'ın ünlü karakter oyuncusu Kenan Pars'ın da torunu…

PEK ÇOK DİZİDE OYNADI

TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek'in yeğeni Dilek hanım ile evli olan Özgürgün, eşinin evlilik birliğindeki görevini yerine getirmediğini öne sürerek boşanma davası açmıştı. Dilek Özgürgün'ün avukatı ise yeni sevgilinin sinema sanatçısı Kenan Pars'ın torunu manken İnci Pars olduğunu açıkladı. İnci Pars, Türkiye'de de Hayat Bilgisi isimli lise dizisi başta olmak üzere, pek çok dizide oyunculuk yapmış ve bir moda yarışmasına katılmıştı.

5 MİLYONA VİLLA ALDI

Dilek Özgürgün'ün avukatı Boysan Boyra “Hüseyin Özgürgün, sevgilisi İnci Pars'a üç katlı, tenis kortlu, havuzlu ve etrafı kale gibi duvarlarla çevrili 5 milyon TL değerinde bir malikane satın almıştır. Bu da evlilik süresince evlilik görevini kimin yerine getirmediğini ortaya koymaktadır. Mahkemenin bu hususları dikkate alarak karar vereceğine inanıyoruz” dedi. Eşinin kendisini 2 kez evden atmaya çalıştığını öne süren Dilek Özgürgün ise “Kesinlikle kusurlu değilim. 2.5 milyon lira tazminat istiyorum” diye konuştu.