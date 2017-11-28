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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan ile ilgili yeni açıklama

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yaptığı yeni açıklamada, "Ben hiçbir zaman haksızlık karşısında susan olmadım, olmayacağım. Acaba sen üstüne düşeni yapıp, bu milletin yakasından düşecek misin?" ifadelerini kullandı

18:0628 Kasım 2017
Gündem
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan ile ilgili yeni açıklama
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yaptığı yeni açıklamada, "Ben hiçbir zaman haksızlık karşısında susan olmadım, olmayacağım. Acaba sen üstüne düşeni yapıp, bu milletin yakasından düşecek misin?" ifadelerini kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu şunları belirtti:

“Akrabaların vergi vermemek için yurt dışında şirket kuracak, milyon dolarları o şirketlere gönderecek, sen de çıkıp millete “dolarlarınızı bozdurun” diyeceksin! Yine inkar ettin, ispat istedin, ispat ettim. Eğer haysiyetli bir adamsan, sözünü tutar, gereğini yaparsın…

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Ben üstüme düşeni yaptım. Akrabalarının ve senin nasıl kirli bir düzen içinde olduğunuzu, belgeleriyle milletimin gözünün önüne serdim. Ben hiçbir zaman haksızlık karşısında susan olmadım, olmayacağım. Acaba sen üstüne düşeni yapıp, bu milletin yakasından düşecek misin?

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Ortaya çıkardığımız belgeler yüzünden beni ve CHP’yi karalayacaksın. Şunu bil ki, benim hiçbir şeyden korkum yok çünkü alnım ak! Senin hiddetini ve korkunu ise çok iyi anlıyorum. Sen, yıllarca Türkiye’nin altını oymuş bir yönetimin baş aktörüsün!

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Son güncelleme: 18:1728.11.2017
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