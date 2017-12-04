Kiracısıyla kavga etti, damadını öldürdü, 7 kişiyi yaraladı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ev sahibi ile kiracı kavgası cinayetle sonuçlandı. Ev sahibi 62 yaşındaki Emin Çakmak, pencerelerin çerçevelerini söküp asansörlü nakliye aracıyla 3'üncü kattaki evden eşyaları çıkaran kiracısı 24 yaşındaki Mehmet Yalçın'la kavga etti. Elindeki bıçağı rastgele sallayan Çakmak, kavgayı ayırmak isteyen damadı 34 yaşındaki Yunus Gökçe'nin ölümüne, 7 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Olay akşam saatlerinde Bağlık Mahallesi Yeni Fazilet Sokak’ta meydana geldi. Mehmet Yalçın, taşınmak amacıyla kirada oturduğu 4 katlı apartmanın 3’üncü katındaki daireden eşyalarını asansörlü nakliye aracıyla taşımak istedi. Evin pencere çerçevelerini söküp asansörlü nakliye aracıyla eşyalarını aşağıya indirten Mehmet Yalçın ile ev sahibi Emin Çakmak arasında tartışma çıktı.

Ev sahibi Emin Çakmak, pencere çerçevelerinin sökülmesine tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Emin Çakmak bıçakla Mehmet Yalçın’a ve yanında bulunanlara saldırdı. Emin Çakmak’ın damadı Yunus Gökçe de araya girerek kavgayı ayırmak istedi. Çakmak’ın rastgele salladığı bıçakla damadı Yunus Gökçe, kiracısı Mehmet Yalçın ile M.G. (49), R.Y. (43), A.Y. (42), Z.K. (29), S.G. (18) ve H.Y. (17) yaralandı.

“KENDİMDE DEĞİLDİM”

Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan damat Yunus Gökçe doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 7 yaralı hastanede tedaviye alınırken polis ekipleri ev sahibi Emin Çakmak’ı yakalayarak gözaltına aldı. Çakmak’ın “Kendimde değildim. Kimleri bıçakladığımın farkında değilim” dediği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA