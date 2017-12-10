‘Kızı rahat bırak’ dedi 6 kurşunla öldürüldü!

İstanbul'da yanında çalışan genç kızı rahatsız eden komşusuna "Kızı rahat bırak" diyerek uyaran Umut Nas kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü.

Olay, 3 gün önce Avcılar, Gümüşpala Mahallesi, İskece Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Umut Nas’ın ortak olduğu Leila isimli kafede çalışan genç kız, rahatsız edildiğini söyleyerek durumu patronuna anlattı. Genç kız, kafenin bitişiğindeki oto yıkamacıda çalışan T.T.’nin sürekli peşinde olduğunu ve sözlü tacizde bulunduğunu öne sürdü. Bunun üzerine Umut Nas çalışan I.A. ile birlikte konuşmak için oto yıkamacıya gitti.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

İddiaya göre Umut Nas, genç kızı rahatsız eden T.T.’ye “Bizim yanımızda çalışan kızı rahatsız ediyormuşsun. Kızın peşini bırak” dedi. İkili arasında tartışma yaşandı. Bu sırada T.T. belinden silahını çekti. Tabancayı fark eden I.A. engel olmaya çalıştı. Ancak ateş eden T.T., önce I.A.’yı yaraladı. Daha sonra da Umut Nas’a ateş etti. Nas 2’si başına 4’ü vücuduna isabet eden 6 kurşunla ağır yaralandı. I.A. ve Nas hastaneye kaldırıldı. Umut Nas, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SAHTE KİMLİK KULLANIYORMUŞ!

Olayın ardından İstanbul Emniyeti’ne bağlı Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Saldırgan T.T.’nin sahte kimlik kullandığı anlaşıldı. Şüphelinin kaldığı adres belirlendi. Polis ekipleri o adrese baskın düzenledi. Eve giren polis Z.O. isimli kadınla karşılaştı. Z.O., T.T. ile dini nikahla yaşadığını söyledi. Z.O.’nun ifadesi alınırken, evli olduğu anlaşılan saldırının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.