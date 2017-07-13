Körfez Savaşı’ndaki Amerikalı asker 15 Temmuz afişinde!

Cumhurbaşkanlığı, FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak için bir dizi hazırlık yaptı ve afişler bastırdı.

Afişler sosyal medyada tartışma konusu olurken, 15 Temmuz gecesi İstanbul Çengelköy'de yaşananları yansıtan bir afişteki askerin Amerikalı olduğu belirlendi.

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15 Temmuz afişinde Türk Bayrağı'nın yanında, “15 Temmuz Destanı şehitlerimize ve gazilerimize saygıyla-İstanbul-Çengelköy” ifadesi yer aldı. Afişte, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı”' yazısı ve logosu kullanıldı. Afiş, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15temmuzetkinlikleri.com adresinde “15 Temmuz, ay yıldızla şanlı direnişin buluşmasıdır. 15 Temmuz demokrasi bayramı, bu ülkenin dillere destan tarihinin adıdır” başlığıyla yer alırken, farklı noktalara da asıldı.

“BEN BU AFİŞTE NİYE VARIM?”

Aynı afişte Arda Parlak adlı bir vatandaşın, bir topluluk içinde çekilmiş görüntüsü de, “Darbeci askerlere karşı direnen vatandaş” gibi kullanıldı. Afişi gören ve kendi resminin kullanılmasına şaşıran Parlak, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, “Ben bu afişte niye varım? Açıklama yapacak kimse yok arkadaş” diye yazdı.

26 yıl önce çekildi, ödül bile aldı

Sosyal medyada büyük tepki çeken 15 Temmuz afişinde yer alan ABD'li asker fotoğrafı, David Turnley adlı fotoğrafçı tarafından 1991 yılındaki Körfez Savaşı sırasında çekildi. ‘Yılın Fotoğrafı' ödülünü alan fotoğraf daha önce Detroid Free Press'te de yayınlanmıştı. “Black Star” adı verilen fotoğraftaki ABD'li asker Ken Kozakiewicz, asker arkadaşının ölüm haberini aldıktan sonra ağlarken görülüyor. ABD'li asker, Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz için hazırlanan afişte elleriyle kafasını tutarken resmedildi. Fotoğraf, arama motoru Google'a “Ağlayan asker” yazınca çıkıyor.