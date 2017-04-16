Kütahya 2017 referandum sonuçları açıklandı! İşte tarihi referandumun sonuçları

Herkesin merakla beklediği referandum sonuçları açıklandı. Referandumda Kütahya hangi cevabı verdi? İşte Kütahya referandum sonuçları.

Tarihi referandum sona erdi. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren sandığa koştu. İşte Türkiye’nin merakla beklediği referandum sonuçları.

Kütahya evet %70.29 hayır %29.71 Açılan Sandık %100.00

KÜTAHYA 2015 KASIM GENEL SEÇİM SONUÇLARI

Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri, 7 Haziran 2015’te yapılan genel seçimlerden sonra yapılan erken genel seçimlerdir. Anayasanın 77. maddesi gereği, olağan olarak Haziran 2019’da yapılması gerekmekteydi. Ancak güvenoyu alabilecek bir hükûmetin kurulamaması nedeniyle Cumhurbaşkanı erken seçim kararı almış, sonrasında YSK seçim tarihi olarak 1 Kasım 2015’i belirlemiştir. Kütahya’da bin 588 sandık kuruldu ve 377 bin 974 oy kullanıldı. % 90,1 katılımın olduğu 2015 Kasım genel seçiminde Kütahya’da oy dağılımı şu şekilde oldu;

AKP % 67,6

CHP % 12,4

MHP % 15,8

KÜTAHYA 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI

2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, Türkiye’nin 12. cumhurbaşkanını belirlemek için 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan seçim. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde cumhurbaşkanının doğrudan halk oyuyla seçildiği ilk seçimdir. Bu seçimle gelecek olan Cumhurbaşkanı’nın görev süresi beş yıl olacak ve bir kişi en fazla iki kere seçilebilecekti. 2014 yılında yapılan bu seçimde Kütahya’da oyların üç aday arasında dağılımı şu şekilde gerçekleşti;

Recep Tayyip Erdoğan % 69,31

Selahattin Demirtaş % 1,15

Ekmeleddin İhsanoğlu % 29,54

KÜTAHYA 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

2010 Türkiye anayasa değişikliği referandumu, Türkiye’de anayasada yapılan birtakım değişikliklerin 12 Eylül 2010 tarihinde halk oylamasına sunulmasıdır. 26 maddelik bir değişikliği içeren paket, TBMM tarafından kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından referanduma sunuldu. Referandum sonucunda %57.88 evet ve %42.12 hayır oyu çıkarak anayasa değişiklikleri kabul edildi. Kütahya’da bin 510 sandıkta 363 bin 940 oy kullanıldı. % 89,28 oranında oy kullanımının olduğu 2010 referandumunda Kütahya’da oy dağılımı şu şekilde oldu;

% 74,75 Evet

% 25,24 Hayır