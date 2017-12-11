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Meclis’te ‘Malta’ gerginliği

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde hem Man adası hem de Malta adası tartışması yaşandı.

Veli TOPRAK
23:1611 Aralık 2017
Gündem
Meclis’te ‘Malta’ gerginliği
Meclis'teki bütçe görüşmelerinde hem Man adası hem de Malta adası tartışması yaşandı.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Başbakan Binali Yıldırım'ın “Yurtdışına giden-gelen para yok” sözleri üzerine, Malta’da kurulan Bumerz şirketine iki ayrı dönemde milyonlarca dolar gönderildiğini söyledi.

FOTOĞRAFLAR: ZEKERİYA ALBAYRAK

FOTOĞRAFLAR: ZEKERİYA ALBAYRAK

BELGELERİ KÜRSÜDE YIRTTI

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FOTOĞRAFLAR: ZEKERİYA ALBAYRAK

Erdoğdu'ya cevap vermek için kürsüye gelen AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise, bütçe görüşmelerinde liderler konuştuktan sonra vekillerin sataşma nedeniyle söz almasını eleştirdi.

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FOTOĞRAFLAR: ZEKERİYA ALBAYRAK

FOTOĞRAFLAR: ZEKERİYA ALBAYRAK

Bu sırada Aykut Erdoğdu elindeki belgeleri kürsüye getirerek Elitaş'a verdi. Elitaş, “Bu belgeler kargo ile ABD'den geldi, size… FETÖ gönderdi” diyerek Erdoğdu'nun verdiği belgeleri kürsüde yırttı.

Malta adasında Başbakan Binali Yıldırım’ın oğullarının şirket kurduğu iddia edilmişti.

Son güncelleme: 23:1711.12.2017
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