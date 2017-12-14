Melih Gökçek, CHP’li vekillere açtığı davayı kaybetti!

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, CHP'li vekiller Barış Yarkadaş ve Murat Emir'e açtığı 30 bin liralık tazminat davasını kaybetti.

Melih Gökçek, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’a yönelik açtığı tazminat davasını kaybetti.

CHP’li Yarkadaş mahkemenin kararını Twitter hesabından yaptığı şu açıklamayla duyurdu;

“Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, bana ve milletvekili arkadaşım Murat Emir’e açtığı davayı kaybetti. Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi, AKP’li Melih Gökçek’e yönelik ifadeleri ‘siyasi eleştiri’ kapsamında değerlendirdi. Mahkeme, avukatlarımız Turan ve Ertuğrul Aydoğan’ın savunmalarını yerinde bularak 30 Bin TL’lik tazminat talebini de reddetti.”