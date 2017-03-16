Melih Gökçek’in ‘İbrahim Kalın paylaşımı’ ortalığı karıştırdı

Twitter'i en çok kullanan siyasilerden olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la ilgili paylaşımı, sosyal medyayı deyim yerindeyse salladı. Başkan paylaşımı saniyeler sonra sildi ancak tepkilerin önüne geçemedi. O kadar ki Gökçek sonradan açıklama yapmak zorunda kaldı.

Twitter'i en çok kullanan siyasilerden olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la ilgili paylaşımı, sosyal medyayı deyim yerindeyse salladı. Başkan paylaşımı saniyeler sonra sildi ancak tepkilerin önüne geçemedi. O kadar ki Gökçek sonradan açıklama yapmak zorunda kaldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, twitter hesabındah Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ilgili bir haberi paylaştı. Melih Gökçek’in paylaştığı haberde “Recep Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanı İbrahim Kalın, CIA raportörü çıktı” iddiası yer alıyordu.

Melih Gökçek ise paylaşımın sosyal medyada çok konuşulmasının ardından Twitter’dan yeni bir açıklama yaptı. Gökçek’in açıklaması şöyle; “Twit alemi. Fetocu alçakların İbrahim Kalın kardeşimle ilgili daha önce yaptıkları haberi tekrar gündeme getirmek istediklerini gördüm. İbrahim’e bu linki direkt mesaj atmaya çalışırken sehven yanlış tuşa basmışım mesaj genele düştü… Kimse bundan bir ekmek çıkartmaya kalkmasın… İbrahim Kalın kardeşimle de konuştum. Fetocuların ilk defa Taraf gazetesinde dile getirdikleri bu yalan ve alçak haberin hiçbir kıymeti yoktur. Fetocular attığınız bu iftiraların içinde kendiniz boğulacaksınız…”