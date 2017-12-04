Melih Gökçek’ten ‘kar taneli ateist’ paylaşımı

Ankara'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kar tanesi fotoğrafları paylaşarak ateistleri dine davet etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa ettikten sonra Twitter’da çok aktif olmayan Melih Gökçek dün akşam saatlerinde yeni bir paylaşım yaptı. Ankara’daki dinozor heykellerinin kaldırılması ile basına ateş püskürdüğü tweetlerden sonra Gökçek, ateistleri dine çağırdı. Kar tanesi fotoğrafları paylaşarak, “BU DURUMU BİLİMSEL OLARAK YA İZAH EDİN, YA DA DÜRÜST DAVRANIP RABBİMİZE TESLİM OLUN…” diyen Melih Gökçek’in attığı tweetler şöyle…