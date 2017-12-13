Meral Akşener Ali Kızıltuğ’un cenaze töreninde

Yaşamını yitiren halk ozanı Ali Kızıltuğ’un cenaze töreni Ankara’nın Oran semtindeki Pir Sultan Abdal Cemevi’nde yapıldı. Törene İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, CHP’li Çankaya ve Yenimahalle Belediye Başkanları Alper Taşdelen ile Fethi Yaşar da katıldı.

Cemevinin bahçesindeki törende ozan Kızıltuğ'un tabutunun üzerine sazı ve karanfiller konuldu. Törene katılan ozanlar da, sazları dile ezgiler çaldı. Akşener tören sırasında tabuta elini koydu ve dua etti. Törenin ardından Kızıltuğ'un cenazesi Sivas'ın Divriği ilçesindeki Mursal köyüne götürülerek toprağa verildi. Bir süredir kanser tedavisi gören halk ozanı Ali Kuzultuğ yakalandığı hastalıktan kurtulamadı.

1944 yılında Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Mursal köyünde dünyaya gelen Kızıltuğ, “Asrı Gurbet Harab Etmiş Köyümü” isimli ilk plağını 1969 yılında doldurmuştu. Sanatçının bugüne kadar 103 plak ve 87 kaseti yayınlandı. 1969 yılından bu yana sadece kendi eserlerini seslendiren Kızıltuğ'un, 2 bini aşkın eseri bulunuyor.