MHP’li Saffet Sancaklı’nın eşi intihara kalkıştı! İşte son durumu

Hülya Sancaklı'nın sağlık durumuyla ilgili hastaneden bir açıklama yapıldı. Öte yandan İstanbul Valisi Vasip Şahin de hastaneye geldi.

Hülya Sancaklı'nın sağlık durumuyla ilgili hastaneden bir açıklama yapıldı. Öte yandan İstanbul Valisi Vasip Şahin de hastaneye geldi.

Hastaneden yapılan açıklamada, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın eşi Hülya Sancaklı’nın durumunun stabil olduğu, tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği belirtildi.

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Olay, Büyükçekmece Alkent 2000 Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eski Milli Futbolcu ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi akşam saatlerinde tabancayla kendisini vurdu. Silah sesi üzerine Hülya Sancaklı'nın odasına koşan yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı olan Hülya Sancaklı'yı hastaneye kaldırıldı. Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede yoğun bakıma alınan Hülya Sancaklı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sancaklı olayı öğrenir öğrenmez İstanbul'a geldi.