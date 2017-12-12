Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) vatandaşların internet üzerinden hastane randevusu almasına olanak sağlıyor. Vatandaşlar MHRS hastane randevusu nasıl alabilirim sorusunun cevabını merak ediyor. MHRS sayesinde vatandaşlar hastanede sıra beklemek zorunda kalmıyor. İşte MHRS hastane randevu alma ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

Teknolojinin hayatımıza kattığı faydalardan bir tanesi de MHRS sistemi. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) hastalar için yorucu bir iş olan sıra bekleme derdine son verdi. İnternet üzerinden ya da Alo 182’yi arayarak hastane randevusu alabilirsiniz. Peki MHRS hastane randevusu nasıl alınır? İşte MHRS hastane randevusu hakkında bilinmesi gerekenler…

MHRS HASTANE RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS Randevu alma ana kanalları şu şekildedir: ALO 182 çağrı merkezi, MHRS web sitesi (https://www.hastanerandevu.gov.tr / https://www.mhrs.gov.tr), MHRS mobil uygulaması

MHRS üzerinden randevu alabilmek için ALO 182 hattımızı arayarak operatörlerimizden destek alabilirsiniz.

Web’den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

MHRS RANDEVU AL

YENİ ÜYE KAYDI NASIL YAPILIR?

https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresinden randevu al bölümüne girdiğinizde, “Yeni Üye” bölümünden sizin belirleyeceğiniz bir şifre ile üyelik oluşturarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

Akıllı cihazınıza MHRS Mobil uygulamasını indirerek “Yeni Üye” bölümüne giriş yaptıktan sonra bilgilerinizi girerek Üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Girmiş olduğunuz bilgilerin Nüfus Müdürlüğü?nde bulunan bilgileriniz ile eşleşmesi gerekmektedir. Aksi takdirde üyelik işleminizi gerçekleştiremezsiniz.

RANDEVUMU NASIL İPTAL EDEBİLİRİM?

Randevunuzu iptal edebilmek için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresinden randevu al bölümüne girdiğinizde, kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan ekranın üst bölümünde yer alan “Randevu Geçmişi” kısmından randevularınızı görebilir, iptal etmek istediğiniz randevunun sağ tarafındaki “İptal Et” butonuna basarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.

Akıllı cihazınızdan MHRS Mobile giriş yaptıktan sonra açılan ekranda “Randevu Geçmişi” kısmından randevularınızı görebilir, iptal etmek istediğiniz randevunun alt kısmındaki “İptal Et” butonuna basarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.

ALO 182 çağrı merkezimizi arayarak da bilgi güvenliği kapsamında sorulan sorulara doğru cevap vermeniz halinde randevu iptal işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

AİLE FERTLERİM İÇİN NASIL RANDEVU ALIRIM?

İşlemler T.C. Kimlik numarası üzerinden yapıldığından bütün aile fertleriniz için ayrı ayrı kendi Kimlik numaraları ve kimlik bilgileri ile hesap oluşturmanız gerekmektedir. İsterseniz aile fertleri için üye kaydı oluştururken hepsinde aynı mail adresi ve telefon numarasını kullanabilirsiniz.

Üyelik kaydı oluşturduğunuz aile fertlerinizin kimlik numarası ve parolası ile https://www.hastanerandevu.gov.tr , https://www.mhrs.gov.tr veya MHRS Mobil uygulamasından giriş yaparak aile fertleriniz için randevu alabilirsiniz. Bunun yanı sıra Alo182 çağrı merkezimizi arayarak da aile fertleriniz için randevu alabilirisiniz.

EN ERKEN RANDEVU NE ZAMAN ALIRIM?

İşlemler T.C. Kimlik numarası üzerinden yapıldığından bütün aile fertleriniz için ayrı ayrı kendi Kimlik numaraları ve kimlik bilgileri ile hesap oluşturmanız gerekmektedir. İsterseniz aile fertleri için üye kaydı oluştururken hepsinde aynı mail adresi ve telefon numarasını kullanabilirsiniz.

Üyelik kaydı oluşturduğunuz aile fertlerinizin kimlik numarası ve parolası ile https://www.hastanerandevu.gov.tr , https://www.mhrs.gov.tr veya MHRS Mobil uygulamasından giriş yaparak aile fertleriniz için randevu alabilirsiniz. Bunun yanı sıra Alo182 çağrı merkezimizi arayarak da aile fertleriniz için randevu alabilirisiniz.