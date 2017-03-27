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Nutuk’un yasaklanmasına sosyal medyadan büyük tepki: Neden korkuyorlar?

CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı okullara Nutuk dağıtabilmek için kaymakamlığa başvurdu. Kaymakam Mustafa Kılıç, 16 Nisan referandumuna kadar kitabın dağıtılmaması emrini verdi... Bu olay üzerine sosyal medya büyük tepki gösterdi. İşte vatandaşların Nutuk tepkisi...
14:3927 Mart 2017
Gündem
Nutuk’un yasaklanmasına sosyal medyadan büyük tepki: Neden korkuyorlar?
CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı okullara Nutuk dağıtabilmek için kaymakamlığa başvurdu. Kaymakam Mustafa Kılıç, 16 Nisan referandumuna kadar kitabın dağıtılmaması emrini verdi... Bu olay üzerine sosyal medya büyük tepki gösterdi. İşte vatandaşların Nutuk tepkisi...

Başkanlık sistemi için 16 Nisan’da yapılacak Anayasaya Değişikliği Referandumu öncesi, ‘evet’e tehdit olarak görülen uygulamalara yönelik yasaklamalar sürüyor. BirGün’ün haberine göre; Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan okullarda ‘Nutuk’un dağıtımı yasaklandı. CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı tarafından okullarda ‘Nutuk’ dağıtmak için Nilüfer Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yapılan başvuruya jet yanıt geldi. Kaymakam Mustafa Kılıç imzasıyla verilen yazılı yanıtta, “siyasi propaganda aracı” olduğu savunulan ‘Nutuk’ kitabının dağıtılmasının yasak olduğu belirtildi.

Son güncelleme: 14:4327.03.2017
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