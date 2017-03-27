Nutuk’un yasaklanmasına sosyal medyadan büyük tepki: Neden korkuyorlar?

Başkanlık sistemi için 16 Nisan’da yapılacak Anayasaya Değişikliği Referandumu öncesi, ‘evet’e tehdit olarak görülen uygulamalara yönelik yasaklamalar sürüyor. BirGün’ün haberine göre; Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan okullarda ‘Nutuk’un dağıtımı yasaklandı. CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı tarafından okullarda ‘Nutuk’ dağıtmak için Nilüfer Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yapılan başvuruya jet yanıt geldi. Kaymakam Mustafa Kılıç imzasıyla verilen yazılı yanıtta, “siyasi propaganda aracı” olduğu savunulan ‘Nutuk’ kitabının dağıtılmasının yasak olduğu belirtildi.
Ulu Önderimiz
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün
Büyük Eseri NUTUK YASAKLANAMAZ
Susma
Sende Haykır#NutukOkuyoruz ✔
Hep Birlikte Yazıyoruz pic.twitter.com/dYzJzDGw7k
— #ATATÜRKÇÜ TAKİP (@AtaturkculerTT) 27 Mart 2017
NUTUK sadece bir kitap değildir, aynı zamanda bir kurtuluş ve kuruluş destanıdır NUTUK’u yasaklamak geçmişi inkar etmektir!#NutukOkuyoruz pic.twitter.com/XGPARntIwb
— ULUS™ (@the_turkish) 27 Mart 2017
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte,bu ahval ve şerâit içinde dahi,vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! #NutukOkuyoruz pic.twitter.com/TnedL1257d
— erkan (@fbleeerkan) 27 Mart 2017
Kimseyi görmedimm ben senden daha güzel.#nutukokuyoruz artik pic.twitter.com/hcSzsESNUr
— Gamze (@gamzedurmaz06) 19 Şubat 2017
Ey Türk Gençliği!Birinci vazifen,Türk istiklâlini,Türk Cumhuriyetini ,ilelebet,muhafazavemüdafaa etmektir.Neden korkuyorlar #NutukOkuyoruz
— Kaderr (@kdrozcan79) 27 Mart 2017
#NutukOkuyoruz çünkü Türklerin şifresi #Nutuk ‘tur…
— Özbay ONBAŞI #MKA (@ONbasiozbay) 27 Mart 2017
#NutukOkuyoruz pic.twitter.com/sOmcR5MKZK
— aynuraaaa (@carmenaynur) 27 Mart 2017
NUTUK Türk Irkının Yükselişidir !!!#NutukOkuyoruz#NutukOkuyoruz#NutukOkuyoruz pic.twitter.com/cKRQWmUmfg
— Ihsan Genc (@PhanOSX) 27 Mart 2017
Kuran’ı Kerim Okuduğunu Anla diyerek Başlar yoksa sana Okunana Aldanırsın #NutukOkuyoruz Her zaman seve seve hemde
— Jale deniz (@jaleizmir) 27 Mart 2017
Gaflet ve dalalet içine girmemek için #NutukOkuyoruz
— GICIK ADAM (@gicikman) 27 Mart 2017
Cumhuriyetçi ,laik,sosyal bir hukuk devleti icin #NutukOkuyoruz
— Gabrovski (@Daisetsusuzuki) 27 Mart 2017