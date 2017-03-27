Nutuk’un yasaklanmasına sosyal medyadan büyük tepki: Neden korkuyorlar?

CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı okullara Nutuk dağıtabilmek için kaymakamlığa başvurdu. Kaymakam Mustafa Kılıç, 16 Nisan referandumuna kadar kitabın dağıtılmaması emrini verdi... Bu olay üzerine sosyal medya büyük tepki gösterdi. İşte vatandaşların Nutuk tepkisi...

CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı okullara Nutuk dağıtabilmek için kaymakamlığa başvurdu. Kaymakam Mustafa Kılıç, 16 Nisan referandumuna kadar kitabın dağıtılmaması emrini verdi... Bu olay üzerine sosyal medya büyük tepki gösterdi. İşte vatandaşların Nutuk tepkisi...

Başkanlık sistemi için 16 Nisan’da yapılacak Anayasaya Değişikliği Referandumu öncesi, ‘evet’e tehdit olarak görülen uygulamalara yönelik yasaklamalar sürüyor. BirGün’ün haberine göre; Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan okullarda ‘Nutuk’un dağıtımı yasaklandı. CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı tarafından okullarda ‘Nutuk’ dağıtmak için Nilüfer Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yapılan başvuruya jet yanıt geldi. Kaymakam Mustafa Kılıç imzasıyla verilen yazılı yanıtta, “siyasi propaganda aracı” olduğu savunulan ‘Nutuk’ kitabının dağıtılmasının yasak olduğu belirtildi.

Ulu Önderimiz

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün

Büyük Eseri NUTUK YASAKLANAMAZ Susma

Sende Haykır#NutukOkuyoruz ✔ Hep Birlikte Yazıyoruz pic.twitter.com/dYzJzDGw7k — #ATATÜRKÇÜ TAKİP (@AtaturkculerTT) 27 Mart 2017

NUTUK sadece bir kitap değildir, aynı zamanda bir kurtuluş ve kuruluş destanıdır NUTUK’u yasaklamak geçmişi inkar etmektir!#NutukOkuyoruz pic.twitter.com/XGPARntIwb — ULUS™ (@the_turkish) 27 Mart 2017

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte,bu ahval ve şerâit içinde dahi,vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! #NutukOkuyoruz pic.twitter.com/TnedL1257d — erkan (@fbleeerkan) 27 Mart 2017

Kimseyi görmedimm ben senden daha güzel.#nutukokuyoruz artik pic.twitter.com/hcSzsESNUr — Gamze (@gamzedurmaz06) 19 Şubat 2017

Ey Türk Gençliği!Birinci vazifen,Türk istiklâlini,Türk Cumhuriyetini ,ilelebet,muhafazavemüdafaa etmektir.Neden korkuyorlar #NutukOkuyoruz — Kaderr (@kdrozcan79) 27 Mart 2017

Kuran’ı Kerim Okuduğunu Anla diyerek Başlar yoksa sana Okunana Aldanırsın #NutukOkuyoruz Her zaman seve seve hemde — Jale deniz (@jaleizmir) 27 Mart 2017

Gaflet ve dalalet içine girmemek için #NutukOkuyoruz — GICIK ADAM (@gicikman) 27 Mart 2017