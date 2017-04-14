Bahçeli’nin Nazlı Çelik’e hediyesi o kolye yine gündeme geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün akşam Nazlı Çelik'in canlı yayın konuğuydu. Bahçeli'nin eyalet sistemi çıkışı büyük yankı uyandırırken bugün de programı sunan Nazlı Çelik'in taktığı kolye gündeme geldi.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Ankara gazetecilerinden Deniz Zeyrek’in iddiasına göre ay yıldızlı kolyeyi Bahçeli hediye etti. Zeyrek’in iddialarına göre aynı kolyeden sunucu Didem Arslan’a da hediye edildi. Aynı programda Bahçeli’nin Ahmet Hakan’a da kol saati hediye ettiği iddia edildi.

GECENİN ÇIKIŞI

Bahçeli dün akşam katıldığı NTV Star TV ortak yayınında Nazlı Çelik’in konuğu oldu. Canlı yayında referandum sürecini değerlendiren Bahçeli’nin eyalet sistemi çıkışı gecenin en çok tartışılan konusu oldu.

AY YILDIZLI KOLYE TARTIŞMA KONUSU OLDU

Daha önce de pek çok kez tartışma konusu haline gelen ay yıldızlı kolye bu kez CNN’de gündeme geldi. Çelik’in, yıllardan beri neredeyse hiçbir programında boynundan çıkarmadığı ay yıldızlı kolyesi iddiaya göre MHP lideri Devlet Bahçeli’nin hediyesi.

İDDİANIN SAHİBİ DENİZ ZEYREK

CNN Türk canlı yayınında konuşan Ankara gazetecilerinden Deniz Zeyrek’in açıkladığına göre Bahçeli aynı kolyeden sunucu Didem Arslan’a da hediye etti. Programın sunucusunun sık sık “kıskanmayalım” telkinleri arasında Bahçeli’nin Ahmet Hakan’a da kol saati hediye ettiği iddia edildi.