Olası faciayı yer görevlisi engelledi!

Bursa'daki Yenişehir Havalimanı'nda kalkış için hazırlanan bir özel uçaktaki aksaklığı son anda fark eden yerdeki bir görevli, kokpite el kol işaretleri yaparak uçağı durdurdu. Olası bir kazanın da önüne geçilmiş oldu.

Bursa Yenişehir Havalimanı’ndan kalkış yapacak özel bir uçağın kokpit ekibi uçağa geçerek son kontrollerini yaptı. Kaptan pilot uçağı hareket ettireceği sırada yerdeki bir görevli, uçağın dinamik basıncının çevrilmesini sağlayan pitot tüplerinin kılıfla kapalı olduğunu fark etti. Bunun üzerine el kol hareketleriyle kokpiti uyarmaya çalışan görevlinin çabalarını kaptan pilot fark edemedi.

Airport Haber’in özel haberine göre, yerdeki görevli, uçak hareket etmeden saniyeler önce burun kısmındaki kılıfı çıkararak uçağın önüne geçip kaptan pilota gösterdi. Durumu fark eden kaptan pilot uçağın kapılarını açtı. Yerdeki görevliye teşekkür eden kaptan pilot, diğer kılıfları da toplatıp son kontroller yapıldıktan sonra uçağın tekrar kapılarını kapattı.

DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDE 189 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Söz konusu pitot tüpü vakası akıllara 21 yıl önce yaşanan Birgen Air kazasını getirdi. 1996 yılında Dominik Cumhuriyeti’nin Gregorio Havaalanı’ndan kalkış yapan Birgen Air’e ait Boeing 757-225 tipi 189 kişiyİ taşıyan uçak okyanusa düşerek 189 kişiye mezar olmuştu. O kaza sonrasında yapılan incelemelerde uçağın pitot tüplerine kılıf takılmadığı ve oraya yuva yapan arıların gösterge arızasına neden olduğu belirlenmişti.