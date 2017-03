On Numara sonuçları 20 Mart: Şanslı numaralar çekildi!

Haftanın On Numara sonuçları bugün MPİ'nin canlı yayını ile belli oldu. Mart ayının 3. On Numara çekilişinde hangi numaralar çıktı? İşte 763. hafta On Numara sonuçları, çekilişte çıkan numaralar...

Haftanın On Numara sonuçları bugün MPİ'nin canlı yayını ile belli oldu. Mart ayının 3. On Numara çekilişinde hangi numaralar çıktı? İşte 763. hafta On Numara sonuçları, çekilişte çıkan numaralar...

Mart ayının 3. haftası On Numara çekilişi ile başladı. 20 Mart tarihli 762. hafta tarihli On Numara sonuçları için MPİ’nin canlı yayınında ve noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile 22 numara belirlendi. Bilindiği gibi büyük ikramiyenin kazanılabilmesi için şans oyunu müdavimlerininin bu 22 numaradan 10 tanesini bilmeleri gerekiyor. Geçtiğimiz hafta 4 kişi bunu başarmıştı peki ya bu hafta? İkramiye dağılımları 21.30’da MPİ tarafından ilan edilecek ama öncesinde işte haftanın şanslı On Numara numaraları..

Haftanın Numaraları: 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 20, 21, 25, 30, 38, 40, 45, 56, 58, 63, 72, 74, 75, 77



GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

Geçen haftanın On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye Ankara, Antalya, Elazığ ve İstanbul’a çıktı. İşte geçtiğimiz haftanın numaraları: 1-4-7-8-17-19-22-26-27-32-34-37-38-43-44-51-52-53-56-64-65-76