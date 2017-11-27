On Numara sonuçları: 27 Kasım Pazartesi MPİ On Numara çekiliş sonucu (Milli Piyango)

On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi canlı yayını ile belirlendi. Noter huzurunda belli olan rakamlara göre On Numara 27 Kasım sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan oldu mu. MPİ şans oyunlarında çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle bir kupon 4 hafta süreyle oynanabilir. On Numara'da ekiliş ile belirlenen yirmi iki rakamdan on tanesini bir kolonda bilenler büyük ikramiyeyi kazanıyor. İşte MPİ çekiliş sonucu sorgulama (mpi.gov.tr) ve On Numara sonuçlarına göre kazandıran yirmi iki rakam...

Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi da On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi Ankara Balgat bianasında yapıldı. 27 Kasım 2017 On Numara çekiliş sonucu belli olurken kuponları başında bekleyen vatandaşlar google üzerinden aramalara başladı. Bir küreden tam yirmi iki top çekildi ve MPİ On Numara sonuçları şekillendi. 21.15’te yapılan Milli Piyango İdaresi canlı yayını ile büyük ikramiye hangi ile çıktı? On Numara sonuçları canlı yayından 20 dakika sonra http://www.mpi.gov.tr adresinden ikramiye dağılımı ile birlikte yayımlanıyor. İşte 27 Kasım MPİ On Numara sonuçları…

Büyük ikramiyeyi kazanma şansı en çok olan sayısal oyun On Numara sonuçlarına göre ikramiye dağılımı 21.45 sıralarında belli olacak. Zengin olma hayalleri kuran vatandaşlarımızın heyecanla beklediği On Numara 27 Kasım sonuçları haberimizde. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlara MPİ sonuçlarını en hızlı şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu hafta büyük ikramiye 312 bin 18 lira olarak belirlendi.

ON NUMARA SONUÇLARI 27 KASIM

Milli Piyango İdaresi tarafından 799.'su gerçekleştirilen çekiliş ile 27 Kasım 2017 On Numara sonuçları belli oldu. Şanslı yirmi iki numarda on tanesini doğru bilen oldu mu? On Numara çekiliş sonuçları zengin olma hayali kuranlar tarafından google üzerinden araştırılıyor. MPİ tarafından noter huzurunda yapılan çekliş sonuçları ile kuponlarını kontrol etmek isteyenler için On Numara sonuçları;

7, 8, 12, 19, 20, 28, 31, 34, 36, 47, 53, 55, 56, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 77, 78





GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

MPİ On Numara çekiliş sonuçlarını canlı yayın ile 21.15’te yayınladı. 20 Kasım çekilişinde şanlı 22 numara resmen belli oldu. İkramiye dağılımı ve büyük ükramiyenin hangi ile çıktığı ise kısa bir zaman içinde açıklanacak. Geçen hafta noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonucuna göre büyük ikramiye 4'e bölünmüştü. 797. çekilişi düzenlenen On Numara şans oyununda bu haftaki sanlı numaralar hangileri?

9, 12, 13, 16, 18, 20, 24, 26, 29, 33, 36, 37, 41, 48, 50, 51, 52, 56, 58, 60, 69, 80

ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?



On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

Her hafta büyük bir heyecana sahne olan On Numara çekilişi, her pazartesi 21:15'te gerçekleştirilecek ve “mpi.gov.tr” adresinden canlı yayınlanarak takip edilebilecek. Şansını deneyen vatandaşlarımız da kısa sürede ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.