Önümüzdeki haftaya dikkat! Geri dönüyor… | Son dakika meteoroloji haberleri

Soğuk ve yağışlı hafta yavaş yavaş geride kalırken Meteoroloji'nin son dakika verilerine göre yeni haftada yağışlar geri geliyor. Peki gelen haberlere göre hafta sonu hava nasıl olacak? İşte günün hava durumuna dair detaylar...

Kışın etkisi adım adım artarken hava sıcaklıkları düşüyor, yağışlı havalar yer yer etkili oluyor. Geçtiğimiz hafta yurdun önemli kısmında etkili olan kar yağışı ve yağmur hafta sonu bir süreliğine mola veriyor fakat pazartesi gününden itibaren geri geliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Van, Hakkari, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyı kesiminde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların akşam saatlerinden sonra Artvin ve Rize’nin iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’da yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ise batı kesimlerde artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

HAFTA BAŞINDA GERİ DÖNÜYOR…

Hafta sonu yurdun büyük kısmında bir miktar yükselerek mevsim normallerine ulaşacak olan hava sıcaklıkları hafta başından itibaren düşmeye başlayacak. İstanbul’da aynı gün içinde 5 derece birden düşecek olan hava sıcaklığı 12 derece civarında seyrecek ve tüm yurtta yağışlar etkili olacak.