Oscar’ı kimler aldı? Ödülleri kim kazandı?

Oscar Ödülleri'nin (Akademi Ödülleri) bu yıl 89'uncusu gerçekleşti. Peki, Her sene büyük bir heyecanın yaşandığı Oscar Ödüllerini, kimler aldı?

Dünyada en bilinen film ödülü olan Oscar bu gece sahiplerini buldu. Her yıl şubat ayında gerçekleşen ve muhteşem heyecana sahne olan Oscar Ödül Töreni Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi.

OSCAR’I KİMLER ALDI?

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

Mahershala Ali, Moonlight filmindeki 2016'da canlandırdığı Juan karakteriyle oscar kazandı. Bu Ali'nin ilk oscar adaylığı ve ilk ödülü.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Fences filminde ki canlandırdığı Rose Maxson karakteriyle Viola Davis aldı. Bu Davis'in 3. adaylığı ve ilk ödülü.

En İyi Yabancı Film:

Asghar Farhadi'ye ait olan The Salesman filmi aldı. Bu Asghar Farhadi'nin ikinci ödülü

En İyi Animasyon Filmi ödülü:

Zootopia

En İyi Kısa Animasyon Filmi ödülü:

Piper

Kostüm tasarımı ödülü:

Fantastic Beeast and Where to Find Them filmiyle Colleen Atwood aldı. Bu ödül Atwood'un 12. katılımda aldığı 4. ödül.

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı ödülünü:

Suicide Squad

En iyi belgesel film ödülü:

O.J: Made in America ile Caroline Waterlow aldı.

En İyi Ses kurgusu ödülü:

Arrival

En İyi Ses Miksajı:

Hacksaw Ridge

En İyi Yapım Tasarımı ödülü:

La La Land

En İyi Görsel Efekt ödülü:

The Jungle Book

En İyi Film Kurgusu ödülü:

Hacksaw Ridge

En İyi Kısa Belgesel ödülü:

The White Helmets

En İyi Kısa Film ödülü:

Sing

En İyi Sinematografi (Görüntü Yönetmenliği):

La La Land

En İyi Film Müziği:

La La Land

En İyi Orjinal Şarkı:

City Of Stars, La La Land

En iyi film ödülü henüz açıklanmadı. En iyi fil ödülü açıklanır açıklanmaz sayfamızda bulabilirsiniz.