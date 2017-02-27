Oscar’ı kimler aldı? Ödülleri kim kazandı?

Dünyada en bilinen film ödülü olan Oscar bu gece sahiplerini buldu. Her yıl şubat ayında gerçekleşen ve muhteşem heyecana sahne olan Oscar Ödül Töreni Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi.
Mahershala Ali, Moonlight filmindeki 2016'da canlandırdığı Juan karakteriyle oscar kazandı. Bu Ali'nin ilk oscar adaylığı ve ilk ödülü.
Fences filminde ki canlandırdığı Rose Maxson karakteriyle Viola Davis aldı. Bu Davis'in 3. adaylığı ve ilk ödülü.
Asghar Farhadi'ye ait olan The Salesman filmi aldı. Bu Asghar Farhadi'nin ikinci ödülü
Zootopia
Piper
Fantastic Beeast and Where to Find Them filmiyle Colleen Atwood aldı. Bu ödül Atwood'un 12. katılımda aldığı 4. ödül.
Suicide Squad
O.J: Made in America ile Caroline Waterlow aldı.
Arrival
Hacksaw Ridge
La La Land
The Jungle Book
Hacksaw Ridge
The White Helmets
Sing
La La Land
La La Land
City Of Stars, La La Land
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