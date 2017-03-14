Anayasa değişikliği için 'Hayır' kampanyası yürüten ve geçtiğimiz hafta Mersin'de hem Silifke ilçesinde konuşacağı salon basılan Mezitli ilçesinde de salonu basılmak istenen Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ'a yönelik suikast ihbarı Adana polisini ayağa kaldırdı. Adana polisinin aldığı saldırı ihbarı üzerine Adana Şakirpaşa Havaalanı Çevik Kuvvet ekipleri tarafından sarıldı. Adana giriş ve çıkışları da polis tarafından kontrol altına alındı.

Anayasa değişikliği için 'Hayır' kampanyası yürüten ve geçtiğimiz hafta Mersin'de hem Silifke ilçesinde konuşacağı salon basılan Mezitli ilçesinde de salonu basılmak istenen Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ'a yönelik suikast ihbarı Adana polisini ayağa kaldırdı. Adana polisinin aldığı saldırı ihbarı üzerine Adana Şakirpaşa Havaalanı Çevik Kuvvet ekipleri tarafından sarıldı. Adana giriş ve çıkışları da polis tarafından kontrol altına alındı.

Dün İskenderun’da bugünde Hatay’ta çeşitli temaslarda bulunan ve anayasa değişiklik paketiyle ilgili konferanslar veren MHP Genel Başkan adaylarından Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, Ankara’ya dönmek üzere karayoluyla Adana’ya giderken Adana polisi Özdağ’a yönelik bir saldırı ihbarı aldı.

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İhbar üzerine Adana polisi teyakkuza geçerken yolda güvenlik tedbirleri artırıldı, yol güzergahı polis tarafından değiştirilerek yoğun tedbirler altında Özdağ ve beraberindekiler Adana Şakirpaşa Havaalanına getirildi.

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Havaalanında da Çevik Kuvvet ekipleri tarafından VIP salonunun etrafı çevrildi ve Özdağ ile beraberindekiler güvenli bir şekilde Ankara uçağına binmek üzere VIP salonuna getirildi.