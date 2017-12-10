Rusya’da hamsi sahile vurdu Türk balıkçılar şaşkınlıkla izledi

Rusya'da hamsiyi sahilde filelerle ve kovalarla toplayan Rus balıkçıları gören Trabzonlu balıkçılar şaşkınlıklarını gizleyemedi

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Rusya'da sahile vuran hamsilerin kovalarla ve filelerle toplandığını gören Trabzonlu balıkçılar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bu yıl palamut avından istedikleri verimi alamayan ve tüm umutlarını hamsiye bağlayan Trabzonlu balıkçılar son bir haftadır hamsi avının hissedilir derecede azalması üzerine ne yapacaklarını şaşırdılar. Balıkçılar, özellikle Abhazya taraflarında avlanan bol miktardaki ince hamsinin balık fabrikalarına verildiğini belirtirken bunun da hamsinin Karadeniz’deki geleceğini zora soktuğunu belirtiyor.

Uzun yıllar balıkçılık sektöründe hizmet veren Turgay Özsandıkçı,sosyal medyada izledikleri sahile vuran hamsilerin filelerle kovalarla toplanmasını gördüklerinde büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Özsandıkçı “Onlarda hamsi karaya vurdu bizde ise hamsi yok. Bizde hamsi çoktu neden gitti? Yanlış avlanma. Gürcistan Abazya'yı durdurmadığımız müddetçe bu böyle olur. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum bunları durdursunlar. Bazıları bana kızacak ama kızarsalar da kızsınlar. Burada esnaflar hamsi bekliyor. Bu hamsinin geleceği iyi değil. Buna dur desinler. Bugün orada katliam yapıyorlar burada hamsi 9 santim orada 6 santim. Orada gözü açılmamış hamsiyi tutuyorlar. Bu katliamı durdursunlar. Şu an orada bir ağda 300-400 ton hamsi alıyorlar. Benim teknemde orada. Bizim geleceğimiz gidiyor. Bindiğimiz dalı kesiyoruz. Ben burada komisyoncuyum. Almanya'ya ihracat yapıyorum. Bu doğru bir şey değil. Rusya'da Karadeniz'de soğuk su akıntısı vardı, doğa olayı bu. Yılın belli dönemlerinde olan bir şey. Karşıdaki hamsi buraya gelecek. Ancak bir dahaki sene gelecek. Bu sene bitti gelmez. Durdurmazsak orada büyük fabrikalar yapıldı kim yaptı Türk firmalara yaptı. Çok büyük para var bu işte. Deniz bitti kültür balığı başladı. Hamsi tutuyorlar yem yapıyorlar yemi kültür balığına veriyorlar. Karadeniz'i bitirdik. Kimse memnun değil” dedi.

“Rusya’da sahildeki durum 30-40 yıl önce de Trabzon’da olmuştu”

Sosyal medyadaki görüntüleri izleyen Aydın Ören isimli balıkçı da yaklaşık 50 yıldır balıkçılık sektöründe olduğunu hatırlatarak “Rusya’daki balığın bolluğundan değil soğuk sudan dolayı bu durum. 30-40 yıl önce de bu durum burada olmuştu. Sahilde kepçelerle tutuluyordu. Bu aylarda balık buradan oraya akıp gidiyor. Bu sene hamsi olmadı bayağı kıt. Büyük tekneler avlayıp yem fabrikalarına verdiği müddetçe daha da azalır. Bu seneki hamsilerde bayağı ince. Bu hamsiyi tutup yem fabrikalarına verilmezse bir dahaki sene iri hamsi olarak önümüze gelecekti” şeklinde konuştu.

Öte yandan sabah saatlerinde Toptancı Balık Haline gelen çok sayıda esnaf başta hamsi olmak üzere diğer balık çeşitlerinin az ve pahalı olması yüzünden alamadan geri dönmek zorunda kaldı.