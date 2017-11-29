Şans Topu sonuçları: Yine devretti! 29 Kasım MPİ Şans Topu sonucu

Şans Topu sonuçları 29 Kasım'da yapılan çekiliş ile Milli Piyango tarafından belirlendi. Şans Topu sonuçlarını kontrol etmek için internette "Şans Topu sonuçları" araması yapmaya başlayan vatandaşlar kuponlarını kontrol etmek istiyor. Peki bu hafta zenginliğe adım atan oldu mu? Torba yasa ile veraset ve intikal vergisi şans oyunlarında yüzde 20'ye çıkarıldı. 1 nilyon 500 bin lirayı aşan büyük ikramiye Şans Topu sonucuna göre devretti. İşte MPİ 29 Kasım Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralar...

İki farklı küreden çekilen altı rakam ile Şans Topu sonuçları belirlendi. Her çarşamba olduğu gibi 29 Kasım Çarşamba günü de çekiliş Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda yapıldı. Bu haftaki Şans Topu sonuçlarına göre zenginliğpe adım atan vatandaşımız olmadı. İkramiye 2. kez devretti. İnternetten sonuçları aratan vatandaşlar için iki farklı küreden çekilen şanslı altı (5+1) topu da haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte 29 Kasım 2017 MPİ Şans Topu sonuçları ve Milli Piyango çekiliş sonucu sorgulama ile ilgili detayları yazımızda bulabilirsiniz. Artık veraset ve intikal vergisi şans oyunlarından yüzde 20’e çıkarıldı. Bu hafta büyük ikramiye 1 milyon 520 bin 939 lira olarak belirlendi. İşte Şans Topu çekilişine dair detaylar…

Şans Topu sonuçlarına göre büyük ikramiye tutarı belli oldu. Bu hafta 1 milyon 520 bin 939 liralık ikramiyeyi kazanan olmadı. 5 rakamı doğru bilenler ise 6 bin liraya yakın ikramiye kazandı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI

engin olma hayaliyle kuponunun başında bekleyen vatandaşlar şanslı numaraları merak ediyor. Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları' araması yapmaya başladı. 29 Kasım Çarşamba akşamı MPİ tarafından düzenlenen oyunda kazandıran numaralar belli oldu. İşte 859. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları…

Şans Topu sonuçlarına göre haftanın kazanan numaraları: 3, 6, 7, 13, 27, +3

GEÇEN HAFTA SONUCU

Şans Topu sonuçlarına göre bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı. Sonuçlara göre 740 bin lira haftaya devretti. 5 bilenler 2 bin 471 lira kazanırken, 4+1 bileneler ise 356 lira kazandı. MPİ tarafından düzenlenen oyunda kazandıran numaralar belli oldu. İşte 858. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları.

13, 15, 22, 24, 31, +9

ŞANS TOPUNASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Çok kazadıran oyun her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.



ŞANS TOPU'NDA DEVİR KURALI

Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde yapılan Şans Topu gibi sayısal oyunlarında devir sayısı ile duyurusu şu şekilde: Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.



ŞANS TOPU OYUNUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.

2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.

Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;

– Barkod çizgileri düzgün, belirgin ve aralıklıdır.

– Oynanan numaralar, kolon harfleri ve diğer bilgiler bilet üzerinde aşırı derecede kenarlara kaymamıştır.