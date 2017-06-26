Başbakan Binali Yıldırım, Erzurum'da katıldığı bayramlaşma töreninde, 'Adalet' istemiyle Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşünü sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Başbakan Yıldırım, "Sayın Kılıçdaroğlu bu sevdadan vazgeç. Bölücülerle, FETO'cularla gideceğin bir yer yok. Gideceğin yer çıkmaz sokaktır. Gel milletin arasına, milletle beraber yürü, istikbal de senin olsun" dedi.

Ramazan Bayramı’na memleketi Erzincan’ın Refahiye İlçesi’ne bağlı Kayı Köyü’nde giren Başbakan Binali Yıldırım, buradan kent merkezine döndükten sonra bugün saat 12.30’da özel uçakla Erzurum’a geldi. Başbakan Yıldırım’ı, havalimanında Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Vali Seyfettin Azizoğlu, AKP Milletvekilleri İbrahim Aydemir, Mustafa Ilıcalı, Orhan Deligöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve protokol tarafından karşılandı.

Uzun bir konvoy eşliğinde havalimanından kent merkezine gelen Başbakan Binali Yıldırım, Ulu Cami’de öğle namazını kıldı. Cami çıkışında Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Kalesi etrafında yaptığı çalışmaları gösterdi. Başbakan Binali Yıldırım, oyuncak dağıttığı çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi, yanına yaklaşmayı başaranların isteklerini dinledi. Başbakan Binali Yıldırım, buradan Kent Meydanına geçti ve bayramlaşma törenine katıldı.

Bayramlaşma çadırını tıka basa dolduran Erzurumlulara seslenen Yıldırım, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Başbakan Binali Yıldırım, şunları söyledi: “Sayın Kılıçdaroğlu bu sevdadan vazgeç. Bölücülerle, FETO’cularla gideceğin bir yer yok. Gideceğin yer çıkmaz sokaktır. Gel milletin arasına, milletle beraber yürü, istikbal de senin olsun. Ülkemizi daha ileri noktalara taşımak, daha zengin ve müreffeh ülke haline getirmekten; hiçbir zaman krizlerden, darbelerden medet ummadık ve kaos için hiç değişik yollara düşmedik. Bu şekilde yapanlara asla prim vermedik. Miletten icazet almadan, milletin iznini almadan hiç bir yola çıkmadık. Biz yollara millet için çıkarız. Erzurum’a Dadaşlar diyarına daha çok hizmet için çıkarız. Bizim adımlarımız hak yolda kutlu bir dava için atılmış adımlardır.Bu davanın adı millete hizmet davasıdır. Bunun dışında atılan adımlar beyhudedir.” Bayramların önemine değinen Başbakan Yıldırım, “Yollarda siz siz olun dikkatli olun. Sizin dönüş yolunda her hangi bir kaza geçirmenizi, üzülmenizi istemiyoruz. Sevdiklerinize sağ salim ulaşmanızı istiyoruz. Bayram sevincimiz acıya dönüşmesin herkese mutlu bayram diliyorum” diye konuştu. (DHA)