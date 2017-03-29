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Şehit kardeşe yeminli veda

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Uçak/Helikopter (UH) Teknisyeni Astsubay Başçavuş 33 yaşındaki Gökhan Altınalana, memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı. Törene şehidin yüzbaşı ağabeyinin sözleri damgasını vurdu. Acılı ağabey kardeşine "Yine bahar gelecek, bu fakir topraklardan biz yeniden doğacağız, canım kardeşim" diye seslendi.
09:2729 Mart 2017
Gündem
Şehit kardeşe yeminli veda
Hakkari'de PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Uçak/Helikopter (UH) Teknisyeni Astsubay Başçavuş 33 yaşındaki Gökhan Altınalana, memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı. Törene şehidin yüzbaşı ağabeyinin sözleri damgasını vurdu. Acılı ağabey kardeşine "Yine bahar gelecek, bu fakir topraklardan biz yeniden doğacağız, canım kardeşim" diye seslendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Düztepe mevkiine personel ve malzeme indiren askeri helikoptere PKK’lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Uçak/Helikopter (UH) Teknisyeni Astsubay Başçavuş Gökhan Altınalana son yolculuğuna uğurlandı.

FOTO:İHA - Şehidin kızı babasını böyle uğurladı.

FOTO:İHA – Şehidin kızı babasını böyle uğurladı.

Önceki gün Malatya'dan helikopterle gelen 33 yaşındaki şehit Astsubay Altınalana'nın babası Mehmet Altınalana (59), annesi Şerife (49), eşi Eric Altınalana, 5 yaşındaki kızı Evla, 1,5 yaşındaki oğlu Bora da cenaze törenindeydi. Minik Bora’nın babasının tabutuna sarılması, cenazeye katılanları gözyaşlarına boğdu.  Cenaze törenine Niğde Valisi Ertan Peynircioglu, AK parti Niğde milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu, Erdoğan Özegen, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer de katıldı.

FOTO:DHA - Şehit ağabeyi kardeşine 'yemin ederek' veda etti

FOTO:DHA – Şehit ağabeyi kardeşine ‘yemin ederek’ veda etti

ŞEHİT AĞABEYİ YEMİN ETTİ

Şehit Gökhan Altınalana’nın (33) ağabeyi  Yüzbaşı Serkan Altınalana da törene katıldı. Kardeşinin tabutunu okşayan acılı  ağabey, “Canım kardeşim, yine bahar gelecek, bu fakir topraklardan biz yeniden doğacağız, canım kardeşim. Ant olsun ki bitmeyeceğiz, canım kardeşim. Ey  soysuzluğun evlatları, bitmeyeceğiz, yine yürüyeceğiz. Üzerinize ant olsun”  dedi.

Son güncelleme: 10:0829.03.2017
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