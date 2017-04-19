Sevgiliye müebbet anneye beraat

Türkiye’de günlerce gündem oluşturan Beratcan Karakütük davası sonuçlandı. Anne delil yetersizliğinden beraat etti. Annenin sevgilisi Ersin Kaşıkçı ise 10 yaşındaki Beratcan’ı suda boğarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Kartal'da 9 Mart 2016 tarihinde kaybolduktan 15 gün sonra su kuyusunda cesedi bulunan 10 yaşındaki Beratcan Karakütük'ü suda boğarak öldüren, annesinin sevgilisi servis şoförü Ersin Kaşıkçı ağırlaştırılmış müebbet hapsi cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezada indirim yapmadı. Beratcan'ın annesi Türkan Karakütük ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Hürriyet’ten Aziz Özen’in haberine göre; Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4. celsesi görülen duruşmada mütalaasını veren savcı, Beratcan Karakütük'ü eziyet çektirip suda boğarak kasten öldürdüğünü belirterek, Kaşıkçı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, anne Karakütük'ün ise Beratcan'ı öldürmesi için Kaşıkçı'yı azmettirdiğine dair yeterli delil elde edilemediğinden beraatına karar verilmesini talep etti. Son sözü sorulan anne Karakütük, “Ersin ile ilişkimizi kocam biliyordu. Suçsuzum beraatımı istiyorum” dedi.

‘İKİMİZİN CİNAYETİ'

Tutuklu sanık Ersin Kaşıkçı ise “Türkan sabah-akşam beni arıyor ve sürekli Beratcan'ı öldürmem konusunda sıkıştırıyordu. Olay günü de 2 kere aradı. Bu cinayet, sanık Türkan ile ikimizin cinayetidir” dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Kaşıkçı'yı, kendini savunamayacak çocuğu kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, küçük çocuğu ‘cebir, tehdit ve hile kullanmak suretiyle hürriyetten yoksun bırakmak suçundan da 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Baba Ergün Karakütük'ün avukatı Hicran İlhan kararın ardından, Türkan Karakütük'ün de azmettirmek suçundan ceza alması gerektiğini belirterek, İstinaf Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi.