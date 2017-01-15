Bakan Çelik’ten ‘palm yağı’ açıklaması

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, palm yağının insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bulunduğuna yönelik basında yer alan çeşitli haberler üzerine, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yaptı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, palm yağının insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bulunduğuna yönelik basında yer alan çeşitli haberler üzerine, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yaptı.

Açıklamada, palm yağıyla ilgili “Ülkemizde bu konuda yapılan bilimsel çalışmalarda şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Özellikle bazı ürünler ile ilgili basında yer alan haberler üzerine ülkemizde palm yağı kullanılan ürünler konusunda bilimsel bir çalışma yapılması kararlaştırılmıştır” denildi.

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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik’in konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle:

“Bazı basın yayın organlarında palm yağının insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bulunduğuna yönelik çeşitli haberler yer almıştır. Söz konusu haberlerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur: Ülkemizde Palm yağına ilişkin mevzuat Türk Gıda kodeksi – Bitki Adı İle Anılan Yağlar Tebliği ile belirlenmiştir. Tebliğ ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar ve veriler ışığında hazırlanmıştır. Söz konusu Tebliğde palm yağının taşıması gereken fiziksel ve kimyasal özellikler yer almaktadır. Bakanlığımızca bu konuda her türlü kontroller yapılmaktadır. Palm yağı bütün dünyada gıda sanayiinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin (EFSA) palm yağının kullanmasının yasaklanması yönünde bir görüşü bulunmamaktadır.

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Dünyada beslenme ve sağlık alanındaki tüm gelişmeleri, risk değerlendirme çalışmalarını ve ülkelerin uygulamalarını titizlikle takip etmekteyiz. Dünyada palm yağının gıdalarda kullanımına yasaklama getiren bir ülke bulunmamaktadır. Ülkemizde bu konuda yapılan bilimsel çalışmalarda şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Özellikle bazı ürünler ile ilgili basında yer alan haberler üzerine ülkemizde palm yağı kullanılan ürünler konusunda bilimsel bir çalışma yapılması kararlaştırılmıştır. Yapılacak çalışmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak ve bilimsel veriler ışığında gerekli idari tedbirler alınacaktır. Gıda konusunda tüketici sağlığını en üst düzeyde korumak temel amaçlarımız arasındadır. Bu konudaki her türlü endişe ve hassasiyetleri dikkate alarak üzerimize düşen görev ve sorumlulukları eksiksiz yerine getirmeye devam edeceğiz.” DHA