Son dakika haberi… CHP, İçişleri Bakanı Soylu hakkında gensoru verdi

AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'tan son dakika haberi.... Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor? programının konuğu olan Elitaş CHP'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında gensoru verdiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dekont iddialarına tepki göstermiş. Bakan Soylu, “Kılıçdaroğlu, senin aklın gibi, ipin de çürüktür. Kılıçdaroğlu, sana açık açık söylüyorum, sen bittin. Gözlerinden öpüyorum Kılıçdaroğlu. ‘Gözlerinden öperim’ demekle bırakmıyorum, daha yeni başladık yanına bir doktor al Kılıçdaroğlu. Sen daha kimi tehdit ettiğinin farkında bile değilsin. Hepimizin alnı açıktır” demişti.

CNN TÜRK’te Ne Oluyor programına katılan AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bu çıkışı için CHP’nin gensoru verdiğini söyledi.