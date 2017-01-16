Son dakika haberi… Diyarbakır’da patlama! 3 şehit, 3 yaralı

Diyarbakırda, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki hafriyat alanı yakınında bulunan mezarlık duvarının altına PKK'lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcı, bugün öğleden sonra polis aracının geçişi sırasında patlatıldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, 5 polis yaralandı.Merkez Sur İlçesinden taşınan hafriyatın döküldüğü Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi karşısındaki boş alanın yanında bulunan mezarlık duvarının altına teröristlerce bırakılan patlayıcı, devriye gezen polis aracının geçişi sırasında saat 16.30’da patlatıldı. Kent merkezinden de duyulan patlamadan sonra gökyüzüne dumanlar yükselirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin verdiği ilk bilgilere göre, patlamada 1 polis memuru şehit oldu, 5 polis memuru yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı.

YARALI SAYISI 5’E YÜKSELDİ

Diyarbakır Dicle Üniversitesi kampüs alanında polis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada 1 polis şehit olurken, yaralanan polis sayısı 5’e çıktı. Yaralı polisler hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, patlamanın şiddeti ile devrilen aracın altında polis olup olmadığının tesbiti için itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri büyük çaba sarf etti. Patlamanın etkisiyle yoldan geçmekten olan bir belediye otobüsü ve bazı araçların da camlarının kırıldığı ve hasar gördüğü gözlendi.

ŞEHİT POLİS SAYISI 3

Diyarbakır Dicle Üniversitesi kampüs alanında polis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan polislerin sayısı 3’e yükseldi. Yaralan 3 polis ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.