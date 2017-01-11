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Son dakika haberi… İşte Rüzgar Çetin’e verilen ceza!

İstinaf Mahkemesi, yaptığı trafik kazasında polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün ölümüne neden olan Rüzgar Çetin'in yerel mahkemeden aldığı 6 yıl 3 aylık hapis cezasını kaldırarak 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.
Sozcu.com.tr
12:2311 Ocak 2017
Gündem
Son dakika haberi… İşte Rüzgar Çetin’e verilen ceza!
İstinaf Mahkemesi, yaptığı trafik kazasında polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün ölümüne neden olan Rüzgar Çetin'in yerel mahkemeden aldığı 6 yıl 3 aylık hapis cezasını kaldırarak 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

İstinaf Mahkemesi, trafik kazasında bir polis memurunun ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in cezasını 7 yıl 6 aya çıkardı.

Rüzgar Çetin daha önceki duruşmada suçlu bulunarak altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 4 Ekim 2016’da denetimli serbest kalan Çetin’in yurt dışına çıkması yasaklanmıştı. Karar 2’ye 1 oy çokluğu ile verilmiş, Mahkeme Başkanı karara şerh koymuştu.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Rüzgar Çetin’e yeniden verilen cezada tarafların yargıtay yolu açık. Avukatların verilen cezaya itirazda bulunmaları beklenirken, Çetin’in aldığı ceza 5 yılın üstünde olduğu için tutuksuz yargılanma sürecinin devam edeceği öğrenildi.

 

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Son güncelleme: 13:3111.01.2017
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